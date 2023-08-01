عفت السادات: تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص يبدأ من تطبيق القانون بشكل سليم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 أغسطس 2023 03:30 مساءً -

أوضح الدكتور عفت السادات عضو تحالف الأحزاب المصرية؛ أن مسألة الجمهورية الجديدة والعدالة الاجتماعية؛ يستلزمان تطبيق القانون بشكل سليم؛ من اجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرا إلى أن تحقيق كل هذه الغايات يبدأ من القانون.

جاء ذلك خلال كلمة له في جلسة تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص بالحوار الوطني.

ولفت السادات إلى أن كثير من الأمور نتيجة عدم تطبيق القانون بشكل حقيقي تسبب في ضياع الإحساس بالهوية والانتماء.

وتابع: يهمنا الاهتمام بقضية التعليم والصحة، فالتعليم يحتاج من الدولة أن تولي اهتماما أكبر للتعليم، لأن المواطن البسيط يحتاج إلى نظرة، فهناك مدارس تنشؤها الحكومة أفضل بكثير من الخاصة والطبقات البسيطة والمتوسطة تحتاج لها.

وأردف: أما عن الصحة فالدولة قامت بدور كبير ومحمود في التأمين الصحي، نتمنى أن يزيد، ونتمنى زيادة المخصصات لتغطية مساحات أكبر ليعود بذلك على للمواطنين.

واختتم قائلا: الجمهورية الجديدة تحتاج للتفكير خارج عن الصندوق، خاصة وأن الحوار أشعرنا بالمشاركة الإيجابية والفعالة، فنتمنى أن يكون الحوار ومخرجاته ذات تأثير في هذه الشئون.