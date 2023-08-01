جودة عبد الخالق بالحوار الوطني: نشهد زيادة سكانية سنوية بحوالي 2 مليون مواطن

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 أغسطس 2023 04:28 مساءً - دعا وزير التضامن الاجتماعي السابق جودة عبد الخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إلى إعادة النظر في المشكلة السكانية في مصر.

وقال وزير التضامن الاجتماعي السابق خلال كلمته بلجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي تحت عنوان "الدين العام والإشكاليات والحلول" ضمن لجان المحور الاقتصادى، إن مصر تشهد زيادة سنوية تقدر بحوالى 2 مليون، مشيراً أنه بالمقارنة ببلاد أخرى مثل الصين والهند ستجد البلاد تزيد أضعاف أضعاف مجتمعاتنا.

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني" إذا أرادت مصر التفكير بطريقة صحيحة فعليها أن تنتبه إلى قضية السكان والتعامل معها بشكل جدي وعملي".

وقال عبد الخالق "ينبغي لهذا المجتمع أن يُعلي من قيمة ووضعية الإنسان المنتج"، متسائلا لماذا "نستورد أقل مما نصدر .. ولماذا ننتج أقل مما نستهلك؟"

ولفت إلى أن "الإجازات التى يحصل عليها الموظفين تكشف عن أننا مجتمع لا يحب العمل"، مؤكدا "أننا نحتاج إلى إعلاء الوعي الوطني".