البحوث الفلكية: قمر الحفش وثانى بدر عملاق بالسنة يزين سماء مصر خلال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 أغسطس 2023 05:25 مساءً - كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ، أن الكرة الأرضية تشهد خلال ساعات قليله، أكتمال قرص القمر ويصبح بدرا كامل الاستدارة يشرق بعد غروب الشمس مباشرة في هذا اليوم وتبلغ نسبة لمعانه 100 % ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي.

وأشار أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ، فى تصريحات له، إلى أن القمر يبدو لنا القمر كما لو كان بدرا في الفترة من 31 يوليو الى 2 أغسطس، وهذا لأن العين المجردة لا تستطيع تمييز النقصان البسيط في استدارة قرص القمر بسهولة .

وتابع: ويُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر (الحفش) حيث يكون من السهل صيد سمك الحفش الكبير في البحيرات في هذا الوقت من العام، كما يُعرف ايضا باسم قمر القمح والذرة الخضراء، وهو ثاني قمر عملاق بين أربعة أقمار عملاقة لهذا العام تأتي تباعا حتى سبتمبر 2023 ، حيث يكون القمر في منطقة الحضيض في مداره حول الأرض، وهي المنطقة القريبة نسبيا إلى الأرض ، لذلك يبدو أكبر قليلاً وأكثر إشراقا من المعتاد.

وأكد أن وقت إكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.