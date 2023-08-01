"الجدعنة ملهاش دكان".. "حياة كريمة" تطلق حملة ترويجية بصوت منة شلبى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 أغسطس 2023 06:30 مساءً - شاركت الفنانة منة شلبي، في حملة ترويجية تحت عنوان "الجدعنة ملهاش دكان"، للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتقول الفنانة منة شلبي في المقطع الدعائي لـ"حياة كريمة": "المصريين ومن سنين كتير لخصوا خبرات حياتهم في كلمتين يعيشوا لسنين زي الجدعنة ملهاش دكان وكانوا بيقولوا زمان الجدعنة ملهاش دكان".

تابعت منة شلبي: "وجدعنة الستات عندنا بميت راجل.. الستات جدعة.. شايلة بيوت وبتجرى على عيالها.. وزى ما قالوا زمان الإيد لوحدها متصقفش".

وأكملت: "إحنا في مؤسسة حياة كريمة بذلنا كل جهدنا، ووقفنا معاهم ومكنا 5000 ست جدعة يبقى ليهم مشاريعهم، وقلنا هما وشطارتهم، وكانوا شاطرين وهنكمل اللي بدأناه، علشان نحافظ ديما على حياة كريمة".