سفير مصر بالنمسا: مبادئ مصر ثابتة فيما يتعلق بتحقيق نزع السلاح النووي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 أغسطس 2023 07:28 مساءً - أكد سفير مصر في النمسا ممثلها أمام المنظمات الدولية السفير محمد الملا، المبادئ الثابتة لمصر فيما يتعلق بتحقيق نزع السلاح النووي وعدم الانتشار في وقت وصل فيه التوتر الدولي إلى درجات غير مسبوقة بما في ذلك الحديث عن احتمالات الاستخدام الفعلي للأسلحة النووية.

جاء ذلك في تصريح للسفير المصري اليوم بمناسبة أعمال الدورة التحضيرية الأولى لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي والتي تستمر حتى 11 أغسطس الجاري.

ولفت السفير إلى أهمية إحراز تقدم ملموس نحو تنفيذ تعهدات نزع السلاح النووي وتحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار النووي، فضلاً عن العمل على دعم هدف إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.

وأكد أهمية دعم مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بهذا الأمر والذي أثبت على مدار دوراته الثلاثة الأولى مدى جديته ومصداقيته.