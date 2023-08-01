زلزال يضرب مدينة قونية التركية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 أغسطس 2023 07:28 مساءً - قالت هيئة الطوارئ والكوارث التركية، إن زلزالا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب مدينة قونية وسط البلاد.

وقررت تركيا اللجوء لاتخاذ تدابير احترازية، تجنباً لكوارث في حال وقوع زلزال في إسطنبول، والذي من المرجّح أن تفوق قوته 7 درجات على مقياس ريختر، وذلك عقب تحذيرات أطلقها خبراء الزلزال والجيولوجيا والبلديات بعد الزلزال المدمّر الذي ضرب جنوب البلاد يوم السادس من شهر فبرايرالماضي والذي خلّف آلاف القتلى والجرحى ودماراً هائلاً في البنى التحتية.

وستبدأ السلطات التركية ببناء 350 ألف وحدة سكنية مضادة للكوارث الطبيعية بما في ذلك الزلازل، علاوةً على أن الحكومة ستقدّم دعماً مالياً لأصحاب العقارات القديمة التي تحتاج إلى الصيانة والترميم، وفق ما أعلن مسؤول تركي رفيع المستوى مؤخراً.