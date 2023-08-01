موعد مباراة الزمالك القادمة أمام النصر السعودى فى البطولة العربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 أغسطس 2023 07:28 مساءً - يستعد الزمالك لخوض ثالث مبارياته في البطولة العربية للأندية 2023 بمواجهة صعبة أمام النصر السعودى الخميس المقبل في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في البطولة العربية بعد الخسارة من الشباب السعودى بهدف دون رد في الجولة الثانية.

وكان فريق الزمالك قد استهل مشواره في كأس الأندية العربية في السعودية بالفوز على فريق الاتحاد المنستيري برباعية نظيفة، وأحرز أهداف الزمالك سيد نيمار هدفين، وزيزو، وسيف الدين الجزيري.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثالثة في البطولة العربية والتي تضم الشباب والنصر السعوديان، والاتحاد المنستيري.

ويحرص الخواجة الكولومبى على إعادة مشاهدة مباريات الزمالك الأخيرة، حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى ظهرت طوال الـ90 دقيقة ومعالجتها، وتطوير بعض الجوانب التى يرى أنها مازالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام النصر السعودى

ويستعد الزمالك لمواجهة النصر السعودى في السادسة مساء الخميس المقبل على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف فى السعودية في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في البطولة العربية.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والنصر السعودى

قنوات "SSC" السعودية لديها الحقوق الحصرية لنقل مباريات البطولة العربية للأندية، وستكون مباراة الزمالك والشباب منقولة عبر شاشتها.

وخصصت القناة السعودية قناة SSC1 HD وقناة SSC5 HD لتنقلا القمة المصرية السعودية المرتقبة.