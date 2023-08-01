وزير الصحة: إللي عملته مصر في ”فيروس سي” تحتاج أمريكا 10 سنوات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 أغسطس 2023 08:33 مساءً - قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، إن الوزارة لديها الخريطة الصحية لبعض النواقص في الخدمات الصحية، على مستوى الجمهورية، سواء عدم تواجد وحدات صحية، أو عدم تواجد الأطباء، ويتم التوجه إليهم من خلال العيادات المتنقلة، التي تبقى في القرية عدة أيام حسب الاحتياج، مؤكدًا أن مبادرة 100 يوم صحة ستستمر.

منظمة الصحة العالمية تعلن رسميا خلال أيام خلو مصر من “فيروس سي”

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن القضاء على فيروسي سي، قصة نجاح كبيرة، وعندما يذكر فيروس سي يذكر نجاحات مصر التي تدرس على مستوى العالم، وتحول مصر من دولة بها أكبر نسبة إصابة بفيروس سي، لدولة تنتظر خلال أيام قليلة إعلان منظمة الصحة العالمية رسميًا على مستوى العالم، خلو مصر من هذا المرض اللعين الذي أصاب كبد المصريين واقتصادهم.

ولفت إلى أن الكشف عن فيروس سي بدأ من 2005، لكن بداية من 2015 وضع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إمكانيات الدولة كلها لإجراء المسح لـ63 مليون مصري، وعلاجهم مجانًا.

وأردف أن بعض الصحف الأمريكية، كتبت أن "اللي مصر عملته، في فيروس سي الولايات المتحدة محتاجة 10 سنوات لتصل له".