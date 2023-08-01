قائمة الفائزين فى انتخابات الموسيقيين.. أبرزهم حلمى عبد الباقى ونادية مصطفى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 أغسطس 2023 08:34 مساءً - أعلنت منذ قليل اللجنة الانتخابية عن أسماء الأعضاء الفائزين في انتخابات نقابة المهن الموسيقية وهم 12 عضوا وهم الفنان حلمي عبد الباقي وأحمد محمد أبو المجد ومحمد أبو اليزيد وخالد بيومي وأحمد العيسوى ونادية مصطفى ومنصور محمد كمال ومحمد عبد الله ومحمد صبحي علي وعلاء سلامة وعاطف إمام وعلى عبد الحليم على.

وانتهت منذ قليل عمليات التصويت فى انتخابات نقابة المهن الموسيقية، والتى أجريت داخل نادى نقابة المهن التمثيلة بشارع البحر الأعظم بالجيرة، ومن المقرر بدء فرز الأصوات فى الوقت الحالى، حيث يتنافس فيها 32 مرشحا على عضوية 12 مقعدا، وذلك بعد فوز الفنان مصطفى كامل بمنصب النقيب لمدة أربع سنوات بالتزكية فى واقعة هى الأولى من نوعها فى تاريخ النقابة، حيث لم يتقدم على عضوية مقعد النقيب سوى الفنان مصطفى كامل .

وعلق مؤخرًا الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، على فوزه بمنصب نقيب الموسيقيين بالتزكية قائلًا: الشكر لكل أعضاء الجمعية العمومية، على ثقتهم وتقديرهم ليّا وإفساحهم الطريق أمامي رغم القامات الكبيرة التي تملأ النقابة، فأول مرة يحدث في تاريخ انتخابات

انتهت، منذ قليل، عمليات التصويت فى انتخابات نقابة المهن الموسيقية، والتى أجريت داخل نادى نقابة المهن التمثيلة بشارع البحر الأعظم بالجيرة، ومن المقرر بدء فرز الأصوات فى الوقت الحالى، ويتنافس على مقعد النقيب كل من مصطفى كامل ومصطفي حلمي وعلاء سلامة وشريف حمدي.المهن الموسيقية أن يفوز نقيب بالتزكية.

وأكد أن تلك الثقة وضعت على عاقته مسؤولية كبيرة، ولن يخذل أعضاء النقابة، لافتًا إلى ملف المعاشات والمرضى وكبار السن على رأس أولوياته.

وأضاف: “النقابة لن تغلق بابها في وجه أحد.. وهذا مبني على الإدارة الجيدة للموارد، ومفيش تهرب، كل شخص عليه حاجة للنقابة تدفع”.

وكان الفنان مصطفى كامل قد فاز بمنصب النقيب لمدة أربع سنوات بالتزكية فى واقعة هى الأولى من نوعها فى تاريخ النقابة، حيث لم يتقدم على عضوية مقعد النقيب سوى الفنان مصطفى كامل.