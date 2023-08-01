مبادرة الكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد: 2188 مريضا حصلوا على العلاج مجانا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 أغسطس 2023 08:34 مساءً - انطلق اليوم بالقاهرة الاحتفال باليوم العالمي لالتهاب الكبد، وذلك بمتحف الحضارات، تحت رعاية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، للإعلان عن نتائج مبادرة علاج سرطان الكبد، بمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان الأسبق، والدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف على التأمين الصحي الشامل، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر.

من جانبه كشف الدكتور محمد عبد الله رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة بوزارة الصحة، ومدير مبادرة الكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد، خلال الاحتفالية، جهود الدولة المصرية فى القضاء على فيروس سى، والمجهودات التى تم الاعتراف بها من قبل منظمة الصحة العالمية، حيث تسعى مصر للحصول على الإشهاد من منظمة الصحة العالمية، وتم استعراض العلاجات المصرية التى قضت على فيروس سى، والانجاز الذى حققته، ومبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر عن سرطان الكبد.

وأضاف، إن برنامج التشخيص المبكر أصبح يوفر علاج الكبد بالمجان، حيث حصل 2188 مواطن على علاج سرطان الكبد مجانا، وإعطاء الأدوية المناعية الجديدة لــ 51 مريض، وهذا لم يكن يحدث من قبل ولم يكن المواطن يحصل عليها لأنها كانت غالية، وحاليا يحصل المواطن عليها بالمجان ويتم صرفها بسرعة بعد تقييم حالته.

وأضاف، إنه تم إلقاء 4 محاضرات: المحاضرة الأولى للدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر شرحت فيها المعايير التى وضعتها منظمة الصحة العالمية، لكى تعلن أن الدولة استطاعت أن تقضى على فيرس سى، والمحاضرة الثانية ألقاها الدكتور محمد حسانى مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، والمحاضرة الثالثة ألقاها الدكتور وائل عبد الرازق نائب المدير التنفيذى للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، والمحاضرة الرابعة عن الاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الكبد.

وقال، إن مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الكبد بدأت فى سبتمبر عام 2019 ، وكانت فى البداية مقتصرة على الاكتشاف المبكر لسرطان الكبد، عن طريق 75 مركز للاكتشاف المبكر، و93 مركز للأشعة المقطعية والرنين المغناطيسى، وكانت تستهدف جميع مرضى التليف الكبدى، ويتم عمل فحوصات بالمجان كل 4 شهور لـ 116 ألف مواطن تم تسجيلهم فى البرنامج، ويتم عمل الفحوصات اللازمة لهم، وابتداء من مارس عام 2022 تم إطلاق المبادرة بشكل رسمى، و إدراج الخدمات الخاصة بالمبادرة وإدراج عقارين خاصة بالمبادرة، والعقارين كانوا بداية النواة، وحاليا يوجد 4 عقاقير فعالة كلها مدرجة فى التوصيات العالمية لعلاج سرطان الكبد، موضحا إن هناك 3 أنواع يتم تناولهم عن طريق الفم لعلاج سرطان الكبد، وواحد يتم أخذه عن طريق الحقن.

وقال، إن المراحل الأولية يتم التدخل الجراحى ويتم استئصال الورم ولكن المراحل المتوسطة يتم إعطاء الأدوية لمنع وقف نمو الورم وتقليل نسبة السرطان.

وقال، إن النتائج مبشرة لأن هناك مرضى يتناولون العلاج بانتظام، وهناك مرضى يأخذها من عام ونصف، من خلال فريق طبى من جميع التخصصات ويتم الاتفاق على نظام العلاج الأمثل لكل مريض.

حضر الاحتفالية كل من الدكتور عادى العدوى وزير الصحة الأسبق، والدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، والدكتور جمال عصمت عضو لجنة الفيروسات الكبدية.