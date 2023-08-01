وزير الصحة: مصر حققت نجاحات كبيرة بفضل المبادرات الرئاسية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 أغسطس 2023 11:24 مساءً - كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، خلال الاحتفال باليوم العالمى للفيروسات الكبدية، إن مصر لها نجاحات كبيرة بفضل المبادرات الرئاسية، ولولا تضافر الجهود ما كنا حققنا هذه النجاحات، واستطاعت وزارة الصحة أن تحقق هذه النتائج.

وأضاف، أن "مصر عانت من فيروس سى، وتم اجراء مسح على 62 مليون مواطن من أكبر المسوحات على مستوى العالم، وعبر شهور قليلة واكتشاف الحالات تم تحقيق القضاء على فيروس سى، وشهد على هذه الانجازات العالم كله، وحاليا نعالج مضاعفات فيرس سى بعلاج مرضى سرطان الكبد والكشف المبكر عن المرض، وحققنا منفعة تصل إلى 359%، وحققنا طفرة فى عدد المبادرات وأطلقنا مبادرة 100 يوم صحة ونوسع قاعدة المستفيدين بها، وبتعاون جميع القطاعات لعزيز العمل المشترك".

من جانبها، قالت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، خلال الاحتفال باليوم العالمى للفيروسات الكبدية، إن مبادرة 100 مليون صحة برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حققت طفرة خلال 7 شهور.

وأشارت إلى إن نجاح مصر كان من خلال الشراكات بين جميع القطاعات، وحاليا نشارك بالكشف المبكر عن سرطان الكبد، وحاليا مصر ملتزمة بتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وخلوها من فيروس سى، وتوطين صناعة الدواء للعلاج، موضحا أن مصر حققت العديد من النجاحات حيث تم على عمل رصد ومتابعة وتحسين الوضع الصحى، ونلتزم كمنظمة الصحة العالمية أن نمنح مصر الشهادة الذهبية لخلو مصر من فيروس سى، وننتظر الملف الأخير للمنظمة للحصول على هذه الشهادة.

وبدوره، قال الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف علي التأمين الصحي الشامل ، كنت شاهد عيان على مفاوضات تخفيض أدوية فيروس سى وكانت اللجنة تضم علماء الأجلاء حتى تم تخفيض سعر أدوية فيروس سى إلى 1% من سعرها الأصلى، موضحا إن إطلاق الحلم كان عام 2014 ، وكان هناك جهود من الوزراء، وكنت شاهد عيان على فرق العمل لعلاج مرضى فيروس سى، حيث شاركت 14 وزارة فى مبادرة 100 مليون صحة.