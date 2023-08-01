وزارة العدل توضح طريقة طلب سيارات التوثيق للمنزل والعمل عبر الخط 15999

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 أغسطس 2023 11:25 مساءً - نشرت الصفحات الرسمية لوزارة العدل على مواقع التواصل الاجتماعي انفوجراف، ببيانات سيارات التوثيق المتنقلة التابعة لمصلحة الشهر العقارى وطرق استدعاء تلك السيارات إلى المنازل والشركات.

ويبلغ عدد سيارات التوثيق المتنقلة التى توجد فى كافة محافظات الجمهورية 52 سيارة والمجهزة بكافة المعدات والأجهزة الحديثة.

ويمكن استدعاء السيارة إلى المنزل أو أماكن العمل عن طرق طلب الخط الساخن رقم 15999.

وكان المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أطلقا اليوم الثلاثاء إشارة بدء تشغيل 10 سيارات توثيق متنقلة في محافظتي الإسكندرية ومطروح، لخدمة مواطني ورواد المحافظتين خلال فترة الصيف.

وارتفع إجمالى عدد سيارات التوثيق المتنقلة التي تم الدفع بها بكافة محافظات الجمهورية إلى 52 سيارة توثيق متنقلة.

وقال وزير العدل أن سيارات التوثيق المتنقلة الجديدة مُجهزة بكافة المعدات والأجهزة الحديثة، والتي تعمل على تقديم الخدمة لطالبيها بصورة حضارية، وبالفترتين الصباحية والمسائية، حيث تبدأ الفترة الصباحية من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 3 مساءً والفترة المسائية من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 9 مساءً.

وتم الدفع عدد 2 سيارة لمحافظة الإسكندرية سيدي كرير وقرية روزانا، و8 سيارات لمحافظة مطروح بقسم شرطة الحمام والكيلو 82 "زهران مول" ومارينا 2 ومارينا 4 ومدينة العلمين الجديدة وبورتو جولف مارينا ومراسي ونقطة شرطة سيدي عبد الرحمن.