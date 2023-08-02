سويلم يستقبل سفير مصر لدى دولة جنوب السودان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 2 أغسطس 2023 11:29 صباحاً - الدكتور سويلم :المشروعات التي تنفذها مصر تهدف في المقام الأول لخدمة مواطني جنوب السودان ، وتعتبر نموذجاً ناجحاً للتعاون بين مصر وأشقائها الأفارقة

- إنشاء محطات مياه شرب جوفية وسدود لحصاد مياه الأمطار لإستخدامات الشرب وتربية الثروة الحيوانية والإستخدامات المنزلية

- إنشاء محطات قياس لجمع البيانات والمعلومات الهيدرولوجية ، وإنشاء مركز للتنبؤ بالفيضانات والإنذار المبكر بجنوب السودان

- بناء قدرات الكوادر الجنوب سودانية من خلال الدورات التدريبية التي ينظمها "المركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخى"

- الدعم المصرى لجنوب السودان في مجالات الكهرباء والصحة والتعليم والنقل والتدريب والمنح الدراسية

- الحرص على تعزيز التعاون الإقتصادي بين البلدين ، وفتح المجال للشركات المصرية للعمل في جنوب السودان

إستقبل السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، السيد السفير/ معتز مصطفي عبد القادر سفير مصر لدى جمهورية جنوب السودان ، حيث تم إستعراض موقف المشروعات التنموية المشتركة بين مصر وجنوب السودان في مجال الموارد المائية .

وصرح الدكتور سويلم أن المشروعات التي تنفذها مصر بدولة جنوب السودان تهدف في المقام الأول لخدمة مواطني جنوب السودان ، وتعتبر نموذجاً ناجحاً للتعاون بين مصر وأشقائها الأفارقة ، مشيراً إلى أن عمق العلاقات المصرية الجنوب سودانية يدفعنا لمزيد من العمل على تعزيز أواصر التعاون والتكامل والإستثمار في مختلف المجالات .

وأكد الدكتور سويلم على إهتمام مصر بتلبية إحتياجات أشقائها بدولة جنوب السودان من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية مثل مشروعات إنشاء محطات مياه الشرب الجوفية لتوفير المياه النقية للمواطنين ، حيث تم إنشاء (٢٠) محطة مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية لضمان إستدامة تشغيلها ، كما يجرى تنفيذ (٨) محطات أخرى لتلبية إحتياجات مواطني جنوب السودان ، وكذا إنشاء عدد (٤) سدود لحصاد مياه الأمطار للإستفادة منها في إستخدامات الشرب وتربية الثروة الحيوانية والإستخدامات المنزلية ، وإنشاء محطات قياس المناسيب والتصرفات بمدينة بور عاصمة ولاية جونجلي لجمع البيانات والمعلومات الهيدرولوجية اللازمة لإعداد الدراسات المشتركة التي تسهم في التنبؤ بالفيضانات والإنذار المبكر من مخاطر الفيضان ، وكذلك إنشاء مركز للتنبؤ بالفيضانات والإنذار المبكر بجنوب السودان .

كما أكد سيادته على حرص مصر على بناء قدرات الكوادر الجنوب سودانية من خلال الدورات التدريبية المختلفة التي يتم تنظيمها من خلال "المركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخى" PAN AFRICAN لتدريب الأشقاء من دول القارة الافريقية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية تحت مظلة مبادرةAWARe لرفع وبناء القدرات في المجالات ذات الصلة بالمناخ .

وأضاف سيادته أن الدعم المصرى لدولة جنوب السودان لا يقتصر فقط على مشروعات الموارد المائية ، ولكنه يشتمل أيضاً على تنفيذ مشروعات تنموية في مختلف المجالات ، حيث شهدت الفترة الماضية تنفيذ العديد من مشروعات التعاون المثمر بين البلدين في مجالات الكهرباء والصحة والتعليم والنقل وإفتتاح البنك الأهلي المصري بجوبا والتدريب والمنح الدراسية ، بالإضافة للزيارات المتبادلة على كافة المستويات الرئاسية والحكومية ، مؤكداً على حرص مصر على تعزيز التعاون الإقتصادي بين البلدين ، وتشجيع رجال الأعمال المصريين للإسهام في دفع عجلة التنمية والإقتصاد بدولة جنوب السودان ، وفتح المجال للشركات المصرية للعمل في جمهورية جنوب السودان خاصة في مجالات الكهرباء والطاقة والبترول والبنية التحتية .

الجدير بالذكر أن الدكتور سويلم قام سابقاً بزيارة رسمية لدولة جنوب السودان خلال الفترة ( ٢٣ – 25) يناير ٢٠٢٣ لبحث سُبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين في كافة المجالات ، وتفقد سير العمل في المشروعات التي تقوم بها مصر في دولة جنوب السودان ، وإفتتاح محطة مياه الشرب الجوفية بالمنطقة السكنية بجبل ليمون (أحد الأحياء الموجودة بشرق العاصمة جوبا) ، كما إلتقى الدكتور سويلم خلال هذه الزيارة بفخامة السيد/ سلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان ، والسيد الدكتور/ رياك مشار النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان ، والسيد/ جيمس واني نائب رئيس الجمهورية والمسئول عن القطاع الاقتصادي بجنوب السودان ، والسيد/ تعبان دينج نائب رئيس الجمهورية والمسئول عن قطاع المشروعات والبنية التحتية ، والسيد/ بال ماي دينج وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان ، والسيد/ ضيو مطوك وزير الإستثمار بدولة جنوب السودان .