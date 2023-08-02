محافظ الجيزة يناقش خطة المجلس الإقليمي للحد من الزيادة السكانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 2 أغسطس 2023 12:30 مساءً - ترأس اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الاجتماع الدورى للمجلس الإقليمى للسكان للوقوف علي ماتم أنجازه في ملف التعامل مع الزيادة السكانية والإطلاع علي خطة العمل المستقبلية وذلك في إطار الأهتمام الذي توليه الدولة بملف القضية السكانية لما له من أهمية في خفض معدلات الكثافة السكانية، وتحسين الخصائص السكانية، والارتقاء بخدمات الأمومة والطفولة وصحة الأسرة المصرية ، ورؤية الدولة نحو إستراتيجية السكان وأهداف التنمية المستدامة 2030 .

وفى بداية اللقاء، أشاد محافظ الجيزة بجهود أعضاء المجلس الإقليمي للسكان مشيرا إلى أن هناك تغيير ملموس نتيجة الجهود المبذولة لتوعية المواطنين بالقضايا المجتمعية المختلفة، لافتا إلى أننا نعمل جميعا لتحقيق التنمية والتوعية على كافة الأصعدة، منوها أن الدولة المصرية تشهد عصرا جديدا من المشروعات القومية العملاقة التى ترتقى بحياة المواطن فى المقام الأول، ويجب أن يتم تطوير الإنسان وتوعيته بالشكل الأمثل، نحو جميع القضايا التى تمس حياته اليومية.

وأوضح المحافظ أن إعادة بناء المواطن يعد الهدف الرئيسى للدولة المصرية والذى يتحقق من خلاله النمو والرخاء، مشيرا لأهمية وعى المواطن بالمرحلة الراهنة وجهود الدولة والتعاون بين الجميع لتحقيق التنمية المستهدفة .

وخلال اللقاء ناقش محافظ الجيزة مع الأجهزة التنفيذية جهود التعاون مع المجلس الاقليمى للسكان لتحقيق الأهداف فى التوعية بمختلف القضايا المجتمعية مؤكداً علي أهمية حملات التوعية المستمرة والاهتمام بالحوار المجتمعى لمواجهة المشكلات والقضايا الرئيسية بالمحافظة وتوحبه القوافل التوعوية بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية، مشيرًا إلى أهمية الدور الذى يقوم به المجلس الإقليمى للسكان فى تطبيق حملات التوعية على أرض الواقع، مؤكدا على استمرار تقديم الدعم للمجلس الإقليمى للسكان لتحقيق افضل النتائج فى مختلف قضايا الوعى المجتمعى.

وأطلع محافظ الجيزة خلال اللقاء علي مؤشرات المجلس الاقليمى للسكان بالجيزة وتقارير مديرية الشئون الصحية وكذا تقرير وحدة سكان الجيزة بالتعاون مع شركاء التنمية الممثلين في المجلس القومي للمرأة والسكان والمديريات الخدمية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني والتي منها أطلاق عدد من المبادرات الهادفة للعمل علي معالجة المشكلات والظواهر التي يواجهها المجتمع والتي منها " زواج القاصرات - ختان الاناث - التسرب من التعليم - إرتفاع معدلات المواليد "

ووجه اللواء أحمد راشد علي ضرورة التوسع في اطلاق المبادرات للتوعية بأهمية خفض معدلات الإنجاب خاصة في المناطق النائية والتأكيد علي أن تنظيم الأسرة هو الضامن الوحيد لتوفير حياة كريمة لأفراد المجتمع .

وخلال الاجتماع، تم استعراض نتائج تنفيذ خطط المجلس فى مجال المبادرات والمؤتمرات والحملات التوعوية المختلفة مع جميع الجهات الأعضاء فى المجلس ومدى تحقيق أهداف المجلس فيما يتعلق بالقضايا السكانية، وأعمال التوعية وتغيير سلوكيات المواطنين فى المناطق الأكثر احتياجًا، بالتنسيق مع رواد العمل التطوعى والجهات المعنية المختلفة للقيام بحملات مواجهة الزيادة السكانية، بالإضافة إلى دور المجلس فى التوعية الأخلاقية ومناقشة القضايا والمشكلات الاجتماعية وإيجاد الحلول المناسبة لها مع المواطنين.

تضمنت الاحصائيات التي تم استعراضها في التقرير الريع سنوي اللقاء تنظيم حوالي 2500 ندوة توعوية بمراكز الشباب والادارات التعليمية والمساجد والكنائس بخلافة العيادات المتنقلة والقوافل علاجية علي مستوي الأحياء والمراكز والمدن إلي جانب توفير 8300 الاف فرصة عمل للشباب وذلك من خلال مديرية القوي العاملة بالجيزة وجهاز مشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وجهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة فضلآ عن أستخراج 2500 بطاقة رقم قومي للسيدات وتسليم 1300 شنطة مدارس للأسر الأولي بالرعاية.

اللقاء الذي ترأسه المحافظ جاء بحضور الأستاذة هند عبد الحليم نائب المحافظ والمشرف العام علي وحدة سكان الجيزة ومديري المديريات الخدمية ومدير مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والاوقاف والتضامن الاجتماعي ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية ومدير إدارة الوعظ ورؤساء أجهزة تنمية المشروعات الصغيرة ورعاية وتشغيل الشباب بالجيزة ومدراء المجلس القومي للمرأة والسكان بالجيزة ومدير وحدة السكان بالمحافظة ورئيس الإتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالجيزة ومسئول الرائدات الريفيات عدد من ممثلي وحدات السكان بالاحياء والمراكز والمدن .