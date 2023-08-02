جنوب إفريقيا تطيح بمنتخب إيطاليا وتتأهل لثمن نهائى كأس العالم للسيدات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 2 أغسطس 2023 01:28 مساءً - فازت سيدات منتخب جنوب أفريقيا علي نظيرتهن بمنتخب إيطاليا بنتيجة 3-2 ، فى المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة السابعة من منافسات كأس العالم للسيدات 2023 ، لتخطف سيدات جنوب أفريقيا بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 كأس العالم وتظفر بالبطاقة الثانية في وصافة المجموعة .

سجلت اريانا كاروسو الهدفين الأول والثاني لمنتخب إيطاليا في الدقيقتين 11 من ضربة جزاء و الدقيقة 77 من عمر المباراة.

فيما أحرزت بينديا أورسي الهدف الأول لمنتخب جنوب إفريقيا بالخطأ في مرماها واضافت هايلدا ماغايا الهدف الثاني في الدقيقة 67 من المواجهة وسجلت ثيمبي كجالاتانا الهدف الثالث في الدقيقة 92 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة، يتصدر منتخب السويد للسيدات المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، ويأتي منتخب جنوب إفريقيا فى المركز الثانى والوصافة برصيد 4 نقاط، بينما يتذيل منتخبا إيطاليا 3 نقاط والأرجنتين نقطة واحدة لكل الترتيب.

وتأهلت سيدات منتخب السويد وجنوب إفريقيا عن المجموعة السابعة فيما ودعت سيدات ايطاليا والأرجنتين البطولة من دور المجموعات.

وتستضيف أستراليا ونيوزيلندا في صيف 2023 كأس العالم للسيدات، في نسخته التاسعة، وسط توقعات بأن تكون نسخة مميزة واستثنائية، خلال الفترة من 20 يوليو إلى 20 أغسطس 2023، بمشاركة 32 منتخبا حول العالم، للمرة الأولى في تاريخ البطولة التي بدأت في التسعينيات، بـ 12 منتخب فقط ثم توسيعها إلى 16 عام 1999.

ويشارك 32 منتخبًا في البطولة، لأول مرة منذ انطلاق مونديال السيدات في عام 1991، بعد إقامتها بـ 24 منتخبًا منذ نسخة كندا لعام 2015، ومن قبلها 16 منتخبًا، بعد أن بدأت بـ 12 فريقًا.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16، الذي تقام مبارياته من 5 إلى 8 أغسطس، علماً بأن المباراة النهائية تقام يوم 20 أغسطس على استاد أستراليا في سيدني.

وأعلن رئيس فيفا عن زيادة إجمالي قيمة الجوائز بنسبة 300% إلى 150 مليون دولار ما يعني ارتفاعا بمعدل ثلاثة أضعاف عن مونديال 2019 و10 أضعاف عن بطولة 2015، لكنها أقل بكثير من إجمالي جوائز مونديال قطر للرجال والتي بلغت 440 مليون دولار.