رئيس الوزراء يستعرض الرسائل المُهمة بكلمة فخامة الرئيس بالقمة الروسية ـ الأفريقية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 2 أغسطس 2023 02:25 مساءً - وزير التعليم يشكر الوزارات المعنية التي ساهمت بالتعاون مع وزارته من أجل خروج أعمال امتحانات الثانوية العامة بصورة منتظمة ودون مشكلات

عُقد اليوم اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقره بمدينة العلمين الجديدة، حيث أكد رئيس الوزراء أهمية مشاركة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في القمة الروسية ـ الأفريقية الثانية التي انعقدت بمدينة سان بطرسبرج في روسيا الاتحادية.

وأشار مدبولي إلى الرسائل المُهمة بكلمة فخامة الرئيس بالقمة، والتي تضمنت تحديداً لمحاور رؤية مصر لتعميق التعاون القائم تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية؛ بين روسيا وبلدان القارة الأفريقية، وكذا التأكيد على الآفاق الواسعة لتعزيز العلاقات القائمة في المجالات محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تعزيز السلم والأمن، وتفعيل مسارات التنمية الاقتصادية، بالتركيز على قطاعات البنية التحتية والتصنيع الزراعي والتحول الصناعي.

كما لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، على هامش استضافة مصر اجتماع الفصائل الفلسطينية بمدينة العلمين الجديدة.

وعلى جانب آخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي متابعته المستمرة أولاً بأول لنتائج اجتماعات لجنة إدارة الازمات فيما يخص تطبيق خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية، وكذا تنفيذ الإجراءات التي تم الإعلان عنها للتعامل مع ملف تخفيف أحمال الكهرباء.

وعرض الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الاجتماع، تقريراً تناول مؤشرات أداء الطلاب بامتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023، حيث توجه بالشكر لكل الوزارات المعنية التي ساهمت بالتنسيق والتعاون مع وزارة التربية والتعليم من أجل خروج أعمال امتحانات الثانوية العامة بصورة منتظمة ودون مشكلات.

وتناولت المؤشرات التي عرضها الوزير، عدد الحاصلين على النسب المئوية لمختلف فئات المجموع للنجاح، في كل من الشعبة العلمية علوم، والعلمية رياضيات، والأدبية، وكذا النسب المئوية للناجحين في كل شعبة، والتي تمنح إطاراً موضوعياً لتقييم التجربة.