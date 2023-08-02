التعليم: الطالب المتظلم سيحصل على صورة ضوئية من ورقة الأسئلة والإجابة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 2 أغسطس 2023 06:29 مساءً - أكد شادى زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن طالب الثانوية العامة الذي سيتقدم بتظلم على نتيجته في الامتحانات سوف يتقدم بالتظلم إلكترونيا وتنسيق موعد له للاطلاع على صورة ضوئية من ورقة الأسئلة والإجابة وأيضا نموذج الإجابة سواء مقالية أو بابل شيت.

وأشار شادي زلطة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الاعلامية دينا عصمت، على قناة دي أم سي، إلى أن الاجراءات التي تم وضعها في العام الحالي للامتحانات كل ورقة طالب عليها باركود يخص الطالب بحيث أن الورقة تثبت بكل تفاصيلها أنها خاصة بالطالب صاحب الشأن، مؤكدا أن الطالب من حقه مشاهدة ورقة إجابته والاطلاع عليها.

وتابع: "الطالب سيتثنى له التأكد من أن التصحيح منضبط وهذه الدرجات التي يستحقها ومفيش مشكلة في التصحيح، ولو في أي خطأ في التصحيح سيقبل التظلم فورا وسيتم المراجعة على الفور وحصول الطالب على حقه".