الهلال السعودى يتقدم فى الشوط الأول بهدف على الوداد بالبطولة العربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 2 أغسطس 2023 06:30 مساءً - تقدم فريق الهلال السعودي بهدف دون رد علي نظيره الوداد المغربي في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما اليوم على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بالبطولة العربية "كأس الملك سلمان للأندية" والتي تستمر حتى 12 أغسطس الجاري.

وسجل ميلنكوفيتش سافيتش. هدف الزعيم السعودي في الدقيقة 41 من عمر المباراة.

وجاء تشكيل الهلال السعودي كالتالي:

حراسة المرمي: عبدالله المعيوف.

الدفاع: كوليبالي - علي البليهي-سعود عبد الحميد - ياسر الشهراني.

الوسط: روبن نيفيز -محمد كنو - ميشايل ديلجادو.

الهجوم: سالم الدوسري-عبدالله الحمدان - ميلنكوفيتش سافيتش.

بينما جاء تشكيل الوداد المغربي كالآتي:

حراسة المرمي: يوسف المطيع.

الدفاع:ايوب العملود -امين ابو الفتح- ارسين زولا- امين فرحان.

الوسط: منتصر لحتيمي - دراوي - يحيي جبران- اسماعيل المترجي

الهجوم:بولي سامبو - زهير المترجي.

يدخل الهلال المباراة بحثا عن النقاط الثلاث لحسم تأهله إلى الدور التالي من البطولة على أمل تحقيق السد القطري نتيجة إيجابية أمام أهلي طرابلس الليبي.

ويمتلك الهلال نقطة واحدة يتذيل بها ترتيب المجموعة الثانية، بينما يحتل نادي الوداد في المرتبة الثالثة برصيد نقطتين جمعهما من تعادلين في الجولتين الماضيتين.

ويدخل نادي الوداد المباراة بحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية تحفظ كبريائه الكروي خاصة وأنه لم يحقق أي نتيجة إيجابية في البطولة حتى الآن.

وخسر الهلال السعودي في الجولة الماضية أمام الهلال بنتيجة 3-2، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأحد الماضي.

فيما تعادل الوداد مع اهلي طرابلس الليبي إيجابيا بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد الماضي.