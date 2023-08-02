بايرن ميونخ يهزم ليفربول فى قمة ودية بسنغافورة 4-3

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 2 أغسطس 2023 06:30 مساءً - حقق فريق بايرن ميونخ فوزًا قاتلاً على ليفربول بنتيجة 4-3 في اللقاء الودي الذي جمعهما اليوم الأربعاء، بإستاد سنغافورة الوطني ضمن إستعدادات الطرفين للموسم الجديد 2023-2024.

إفتتح الهولندي كودي جاكبو أهداف ليفربول أمام بايرن ميونخ، بعد مرور دقيقتين من عمر أحداث الشوط الأول للمباراة، بأسيست من روبرتسون.

وأضاف فيرجيل فان دايك قائد ليفربول الجديد، الهدف الثاني للريدز أمام بايرن ميونخ، من رأسية رائعة بالدقيقة 28.

وقلل سيرجي جنابري الفارق لصالح بايرن ميونخ أمام ليفربول إلي 1-2، في الدقيقة 33 من أحداث الشوط الأول.

ثم عادل ليروي ساني النتيجة أمام بايرن ميونخ أمام ليفربول لتصبح 2-2، في الدقيقة 42 من الشوط الأول للقاء.

وبالدقيقة 66، خطف لويس دياز الهدف الثالث لصالح فريق ليفربول أمام بايرن ميونخ، بأسيست من النجم المصري محمد صلاح، لتصبح النتيجة 3-2.

ونجح جوسيب ستانيشيتش في تسجيل هدف التعادل لصالح بايرن ميونخ أمام ليفربول، في الدقيقة 80 من عمر أحداث الشوط الثاني.

وبالدقيقة 90، سجل فرانس كراتزيج في خطف هدف الفوز القاتل لصالح بايرن ميونخ أمام ليفربول لتصبح النتيجة 4-3.

ظلت المباراة سجالا بين بايرن ميونخ وليفربول حتي صافرة النهاية بفوز البافاري 4-3 بين الطرفين في اللقاء الودي بسنغافورة.