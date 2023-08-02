بوفون يعلن اعتزال كرة القدم رسميًا فى عمر الـ 45 عامًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 2 أغسطس 2023 06:30 مساءً - أعلن جيانلويجي بوفون حارس مرمى منتخب إيطاليا السابق وفريقي يوفنتوس وبارما، إعتزاله لكرة القدم رسميًا بعد مسيرة طويلة على الصعيد المحلي والدولي.

قال جيانلويجي بوفون حارس اليوفي ومنتخب إيطاليا السابق عبر حسابه الرسم بموقع التواصل الاجتماعي على "تويتر": "هذا كل ما لدي، لقد أعطيتموني كل شيء، لقد منحتكم أيضًا كل ما لدي، لقد فعلناها معًا". That's all folks!

كان جيجي بوفون صاحب الـ 45 عامًا قد عاد إلى بارما الإيطالي منذ عامين، بعد نهاية عقده مع يوفنتوس لينهي مسيرته مع النادي الذي بدأت حياته فيه ولكن في الدرجة الثانية الإيطالية.

لعب جيجي بوفون لأندية بارما ويوفنتوس وباريس سان جيرمان على الترتيب، وخلال الفترة من 1995 حتي 2023.

كما إرتدي قميص المنتخب الإيطالي خلال المدة من 1997 حتي 2018، ونجح في حصد لقب كأس العالم مع الأزوري في 2006.