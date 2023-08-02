المصري يحصل على توقيع سمير فكري لاعب الداخلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 2 أغسطس 2023 07:27 مساءً - حصل النادي المصري على توقيع سمير فكري لاعب الداخلية لمدة 3 مواسم، وذلك لتدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.وكان المصري قد حصل في وقت سابق على توقيع محمد الشامي لاعب الإسماعيلي في صفقة انتقال حر ليكون أول صفقة للمصري في الميركاتو الجاري.

ويختتم اليوم الأربعاء، فريق الكرة الأول بالنادي المصري، تحت القيادة الفنية لـ علي ماهر، استعداداته بمعسكره المقام ببرج العرب، وذلك قبل مواجهة الأهلي في المباراة التي تجمع الفريقين في السادسة مساء غداً الخميس على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر.

ويفتقد النادي المصري خدمات كل من: رجب عمران، زياد كمال، عبده يحيى، محمد جريندو، محمد الفيومي، وذلك بعد رحيلهم بشكل نهائي عن الفريق، بالإضافة إلى عبد الرحيم دغموم والذي تعرض لإصابة مؤخراً بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

من جهته كشف الحسينى أبو قمر، نائب رئيس مجلس إدارة النادى المصرى، أن إدارة النادى تستهدف تقديم طلب لخوض مباريات الفريق باستاد هيئة قناة السويس فى الموسم الجديد.

وقال أبو قمر، فى تصريحات خاصة لـ "صوت الأمة"، "سنبذل قصارى جهدنا للحصول على الموافقات لخوض مبارياتنا فى الموسم الجديد باستاد هيئة قناة السويس، بدلاً من برج العرب، لتوفير المسافة على الجماهير".