جمال العدل: الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نظمت الدراما

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 2 أغسطس 2023 07:27 مساءً - أكد المنتج جمال العدل رئيس مجلس إدارة شركة العدل جروب، أهمية الاجتماع التأسيسي لتدشين "اتحاد منتجي مصر"، موضحا أن الفترة الأخيرة مرت الدراما بمنعرج في 2018 ودخلت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتنظيم الدراما.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة العدل جروب، في تصريحات لبرنامج الستات ميعرفوش يكدبوا، المذاع على قناة سى بى سى، أنه بعد التضخم الذي حدث خلال الـ5 سنوات الماضية حدث مشكلة كبيرة في الإنتاج وأصبح الناس الفنيين ومديرى التصوير يبالغون مبالغة كبيرة في الأجور وهذا يعطل عجلة الإنتاج ونحاول أن نحافظ عليهم وعلى الدراما المصرية وهى صناعة مستقرة طوال الوقت ولها تأثير كبير.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة العدل جروب، أن اتحاد منتجى مصر سيعمل على تنظيم العمل نفسه وضبط الأجور ومنع أي مبالغة في الأجور لضبط سوق الدراما، وسيتم وضع استراتيجية للدراما هذا العام وتنظيم سوق الدراما.