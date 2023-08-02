عضو مجلس مدينة فرساى لـ إكسترا نيوز: فرنسا بدأت تطبيق رفع أسعار الكهرباء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 2 أغسطس 2023 07:27 مساءً - كشفت الدكتورة جيهان جادو عضو مجلس محلي مدينة فرساي أسباب رفع أسعار الكهرباء في فرنسا قائلة:" أنه من أول شهر أغسطس تم تطبيق الزيادة فى الكهرباء بفرنسا لأسباب كثيرة من أهمها نقص الوقود الذى يصل لفرنسا عن طريق روسيا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية".

وأكدت جيهان جادو خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن هناك وسائل تقوم بها فرنسا وإجراءات تتخذها من أجل تخطى الأزمة، لافتة إلى أن الأزمة فى فرنسا مندلعة منذ فترة، حيث أن الدولة قد تشهد زيادة سنوية فى أسعار الكهرباء.

أوضحت جيهان جادو، أنه إلم تجد فرنسا الحلول البديلة لاستعادة قوتها فى مجال الطاقة و الوقود ستظل فى احتقان فى زيادة الأسعار ولن تكون الأولى أو الأخيرة، وهى الزيادة التى طلبتاه فرنسا على فواتير الكهرباء وهى 160 يورو زيادة سنويا مما يشكل عبء كبير على المواطن الفرنسى، ولذا يجب أن يكون هناك حل لسد العجز ف الطاقة.