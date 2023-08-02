سمير فرج: مصر دفعت بـ 40 ألف مقاتل لدعم الكويت ضد غزو...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 2 أغسطس 2023 08:24 مساءً - علق اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، على ذكرى غزو العراق للكويت.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفي، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم الأربعاء، إن 3 أغسطس يوافق ذكرى غزو العراق للكويت، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي اعتبار صدام حسين الكويت محافظة من محافظات العراق، ووضع لها رقم المحافظة الـ19 لبلاده، مشيراً إلى أن الرئيس الراحل حسني مبارك كان له دور مهم في هذه الفترة، والتي وصفها بأنها أسوأ فترات حياته.

وتابع: الرئيس مبارك وصل العراق وجلس مع الرئيس صدام حسين ونفى الأخير فكرة غزوه العراق، لكن الرئيس مبارك لم يؤمن بما قاله صدام، وأبلغ بذلك الكويت والسعودية وبعض القادة العرب، حتى حدث غزو صدم يوم الثالث من أغسطس.

وأكد أن مصر دفعت بـ40 ألف مقاتل في تحالف عسكري مكون من 34 دولة من وحدات الصاعقة، والمدرعات، والمشاة وغيرها من القوات المسلحة المصرية بعد موافقة مجلس النواب المصري.

وأردف: "الرئيس مبارك كان أول من أكد دعم الكويت بشأن استقرار الأمن القومي العربي، وأيضًا الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد دائمًا حفاظ مصر على العهد وحماية الوطن العربي باعتبارها داعمة للشعب العربي".