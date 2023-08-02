أرسنال يتوج بكأس الإمارات الودى على حساب موناكو فى غياب الننى.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 2 أغسطس 2023 11:26 مساءً - فاز فريق أرسنال الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصرى محمد الننى، على حساب نظيره موناكو الفرنسي بركلات الجزاء بنتيجة 5-4، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، في المواجهة الودية التي يخوضها الجانرز ضمن تحضيراته لانطلاق الموسم الجديد 2023-2024.

انتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل 1-1 بين الفريقين خلال فعاليات الوقت الأصلي من اللقاء، حيث تقدم موناكو بهدف في الدقيقة 31 عن طريق يوسف فوفانا، بينما استطاع أن يتعادل إدوارد نيكيتاه في الدقيقة 43 من عمر المواجهة لصالح أرسنال.

وأقيمت مباراة اليوم على كأس الإمارات والذي احتفل به لاعبو أرسنال عقب نهاية اللقاء في ختام استعدادات الجانرز للموسم القادم.

وغاب محمد النني عن قائمة الفريق الأساسية والاحتياطية ليواصل غيابه عن مباريات الفريق في رحلة الاستعداد البدني والفني قبل المشاركة في اللقاءات بعد غياب دام لأشهر نتيجة الإصابة التي تعرض لها في منتصف الموسم الماضي.

وتعد هذه المباراة هي الودية الأخيرة التي يخوضها أرسنال ضمن معسكره التحضيري للموسم الجديد، بعدما خاض 3 مواجهات ودية سابقة.

وحقق فريق أرسنال فوزًا دراميًا على برشلونة بنتيجة 5-3، فى المباراة الودية التى جمعتهما على ملعب فوفى بكاليفورنيا، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد في الولايات المتحدة.

ويتصارع أرسنال مع نظيره مانشستر سيتى على لقب بطولة الدرع الخيرية 2023 المقرر إقامتها فى مطلع الموسم الجديد بإنجلترا خلال شهر أغسطس.

وتقام مباراة الدرع الخيرية بين مانشستر سيتي وأرسنال، فى السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، يوم الأحد 6 أغسطس المقبل، على ملعب "ويمبلي".

ويأتى أرسنال فى المركز الثانى بقائمة الأكثر تتويدا بالدرع الخيرية برصيد 16 لقبا بالتساوى مع ليفربول، بينما حصد مانشستر سيتى 6 ألقاب فقط فى الدرع الخيرية جاء آخرها عام 2019.

وخاض فريق أرسنال، بقيادة مدربه الشاب ميكيل أرتيتا، معركة قوية طوال موسم الدوري الإنجليزي، لكي يُعيد لقب البريميرليج من جديد إلي خزائن المدفعجية لكن خسر في النهاية أمام أستاذه بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي والذي توج باللقب في النهاية. وقد تكون كأس الدرع الخيرية فرصة كبيرة لميكيل أرتيتا لقيادة أرسنال للتتويج باللقب على حساب مانشستر سيتي.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي: رامسديل، جوراين تيمبير، ويليام ساليبا، جاكوب كيوير، تاكيهيرو تومياسو، توماس بارتي، ريس جيمس، سميث رو، فييرا، جابرييل مارتينيلي، نيكيتاه.