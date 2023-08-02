مرتضى منصور: أنا خارج الزمالك الأن وساكون مشجع.. والانتخابات 31 أكتوبر على مقعد الرئيس والنائب وعضوان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 2 أغسطس 2023 11:26 مساءً -

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه بات خارج النادي حاليا، مطالبا ممدوح عباس برفع الحجز عن أرصدة النادي.

وقال مرتضى منصور في فيديو على يوتيوب: "أنا خارج الزمالك الآن. خارج المشهد ومشجع درجة ثالثة فقط"

وواصل: "أقول لممدوح عباس ارفع الحجز عن أرصدة الزمالك البالغة 100 مليون جنيه، أمير مرتضى رحل منذ شهرين ورفض العودة"

وأكمل مرتضى منصور تصريحاته: "أنا خارج المشهد والانتخابات يوم 31 أكتوبر المقبل ومن يريد الترشح فليتفضل، ولو نظرت لمصلحتي فقط سأقول تم انتخابي 4 أو 5 مرات، لكنني أحب كيان الزمالك وأراه ينهار بسبب أزمة ليس لها دخل بي"، مشيرا إلى أن سليمان وهدان كان من المفترض أن يتولى منصب نادى الزمالك، لكنه رحل لذا الانتخابات ستكون على مقعد الرئيس ونائب الرئيس واثنين من أعضاء مجلس الإدارة".

وطالب مرتضى منصور وزير المالية برفع الحجز عن الزمالك وهو أقر في سنة 2018 قائلا: "أننا النادي الوحيد الذي سدد كافة الضرائب الموقعة عليه"، وواصل مرتضى منصور: "قمت بجدولة الديون المتراكمة على نادي الزمالك، حتى يستطيع النادي بأن يعمل على الوفاء بالتزاماته".