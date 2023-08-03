السكة الحديد : إتاحة الدفع الإلكترونى بالكروت الذكية بمكاتب حجز التذاكر من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 أغسطس 2023 10:27 صباحاً - استكمالاً لعملية التحديث التى تقوم بها الهيئة القومية لسكك حديد مصر وتنفيذاً لتوجيهات الفريق مهندس / كامل الوزير – وزير النقل بمواكبة التطور العلمى واستخدام أحدث النظم العالمية فى مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وتيسيراً على جمهور الركاب

تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر إتاحة الدفع بالكروت الذكية ( كروت الإئتمان – كروت الخصم المباشر ال Debit Card ) من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى ( ال POS ) لسداد قيمة التذاكر بمكاتب حجز وصرف التذاكر بإجمالى 100 ماكينة ببعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية بعدد 54 محطة كمرحلة أولى على أن يتم تشغيلها فى بقية المحطات تباعاً مما يتيح الدفع نقداً أو عن طريق الكروت الذكية .

كما تؤكد الهيئة على أنه فى حالة رغبة الراكب فى رد التذكرة المسدد قيمتها من خلال ماكينات الدفع الالكترونى يتم استرداد المبلغ المستحق للعميل نقداً من خلال شبابيك الحجز بالمحطة وفقاً لقواعد وتعليمات الهيئة ، والهيئة لا تدخر جهداً لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب .