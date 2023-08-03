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سويلم يتابع خطة الوزارة للتعامل مع نواتج تطهيرات الترع والإستفادة منها في...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 أغسطس 2023 10:27 صباحاً - - الدكتور سويلم : التوسع في إستخدام المواد الصديقة للبيئة في كافة مشروعات الوزارة ، وإستخدام نواتج التطهيرات أحد هذه الأدوات

- أهمية التعامل الفعال مع نواتج التطهيرات والتخلص الآمن منها للحفاظ على البيئة

- إختبار عدة طرق لتحسين خواص نواتج التطهيرات لإعادة إستخدامها في تأهيل الترع

- التوجيه بتجربة (٦) طرق مختلفة لإستخدام نواتج التطهيرات بأحد الترع بالغربية

- تنفيذ التجربة بعد فترة أقصى الإحتياجات الحالية بمعرفة أجهزة الوزارة والمركز القومى لبحوث المياه

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لإستعراض خطة الوزارة للتعامل مع نواتج تطهيرات الترع وسُبل الإستفادة منها .

وإستعرض الدكتور سويلم الخطوات التنفيذية للدراسة البحثية الجاري تنفيذها للإستفادة من نواتج تطهيرات الترع في أعمال تأهيل الترع وذلك بعد خلطها ببعض المواد الطبيعية وإستخدامها في أرنكة وتثبيت جسور الترع .

وصرح الدكتور سويلم أن الوزارة حريصة على التوسع في إستخدام المواد الصديقة للبيئة في كافة المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها ، حيث يعد إستخدام نواتج التطهيرات أحد هذه الأدوات ، خاصة مع أهمية التعامل بشكل فعال مع نواتج التطهيرات والتخلص الآمن منها للحفاظ على البيئة .

وأضاف سيادته أنه تم إختبار عدة طرق بمعرفة معهد بحوث الإنشاءات لتحسين خواص نواتج التطهيرات بالشكل الذى يسمح بإعادة إستخدام هذه النواتج في تأهيل الترع .

و وجه الدكتور سويلم بأن يتم تجربة (٦) طرق مختلفة لإستخدام نواتج التطهيرات في أعمال التأهيل ، حيث تم إختيار أحد الترع بمحافظة الغربية لتنفيذ التجربة وتقييم نتائجها ، على أن يتم التنفيذ ذاتياً بمعرفة الادارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة الغربية والإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية ، وتحت إشراف معهد بحوث الإنشاءات ، على أن يبدأ تنفيذ التجربة بعد فترة أقصى الإحتياجات الحالية لعدم إعاقة إمرار المياه بالترعة أثناء تنفيذ التجربة .

تم عقد الاجتماع بحضور كل من السيد المهندس/ محمد صالح رئيس مصلحة الرى ، والسيد الدكتور/ محمد رشدى مساعد الوزير للمشروعات القومية ، والسيد المهندس/ نادى جرجس رئيس قطاع الرى ، والسيد الأستاذ الدكتور/ ياسر الحاكم مدير معهد بحوث الإنشاءات ، والسيدة المهندسة/ أمل حامد رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة الغربية ، والسيد المهندس/ أبو بكر الروبى رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية ، والسيد المهندس/ عبدالمنعم سفينة مدير عام رى الغربية ، والسيد المهندس/ محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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