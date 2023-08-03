سويلم يتابع خطة الوزارة للتعامل مع نواتج تطهيرات الترع والإستفادة منها في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 أغسطس 2023 10:27 صباحاً - - الدكتور سويلم : التوسع في إستخدام المواد الصديقة للبيئة في كافة مشروعات الوزارة ، وإستخدام نواتج التطهيرات أحد هذه الأدوات

- أهمية التعامل الفعال مع نواتج التطهيرات والتخلص الآمن منها للحفاظ على البيئة

- إختبار عدة طرق لتحسين خواص نواتج التطهيرات لإعادة إستخدامها في تأهيل الترع

- التوجيه بتجربة (٦) طرق مختلفة لإستخدام نواتج التطهيرات بأحد الترع بالغربية

- تنفيذ التجربة بعد فترة أقصى الإحتياجات الحالية بمعرفة أجهزة الوزارة والمركز القومى لبحوث المياه

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لإستعراض خطة الوزارة للتعامل مع نواتج تطهيرات الترع وسُبل الإستفادة منها .

وإستعرض الدكتور سويلم الخطوات التنفيذية للدراسة البحثية الجاري تنفيذها للإستفادة من نواتج تطهيرات الترع في أعمال تأهيل الترع وذلك بعد خلطها ببعض المواد الطبيعية وإستخدامها في أرنكة وتثبيت جسور الترع .

وصرح الدكتور سويلم أن الوزارة حريصة على التوسع في إستخدام المواد الصديقة للبيئة في كافة المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها ، حيث يعد إستخدام نواتج التطهيرات أحد هذه الأدوات ، خاصة مع أهمية التعامل بشكل فعال مع نواتج التطهيرات والتخلص الآمن منها للحفاظ على البيئة .

وأضاف سيادته أنه تم إختبار عدة طرق بمعرفة معهد بحوث الإنشاءات لتحسين خواص نواتج التطهيرات بالشكل الذى يسمح بإعادة إستخدام هذه النواتج في تأهيل الترع .

و وجه الدكتور سويلم بأن يتم تجربة (٦) طرق مختلفة لإستخدام نواتج التطهيرات في أعمال التأهيل ، حيث تم إختيار أحد الترع بمحافظة الغربية لتنفيذ التجربة وتقييم نتائجها ، على أن يتم التنفيذ ذاتياً بمعرفة الادارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة الغربية والإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية ، وتحت إشراف معهد بحوث الإنشاءات ، على أن يبدأ تنفيذ التجربة بعد فترة أقصى الإحتياجات الحالية لعدم إعاقة إمرار المياه بالترعة أثناء تنفيذ التجربة .

تم عقد الاجتماع بحضور كل من السيد المهندس/ محمد صالح رئيس مصلحة الرى ، والسيد الدكتور/ محمد رشدى مساعد الوزير للمشروعات القومية ، والسيد المهندس/ نادى جرجس رئيس قطاع الرى ، والسيد الأستاذ الدكتور/ ياسر الحاكم مدير معهد بحوث الإنشاءات ، والسيدة المهندسة/ أمل حامد رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة الغربية ، والسيد المهندس/ أبو بكر الروبى رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية ، والسيد المهندس/ عبدالمنعم سفينة مدير عام رى الغربية ، والسيد المهندس/ محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى .