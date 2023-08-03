ضمن مبادرة "حياة كريمة".. إطلاق 180 قافلة طبية مجانية بجميع المحافظات (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 أغسطس 2023 10:28 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة إطلاق 180 قافلة طبية مجانية بجميع المحافظات خلال شهر أغسطس الجارى ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وتضم القوافل جميع التخصصات من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية وصيدلية تتوافر بها جميع الأدوية.

الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أوضح أنه سيتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية لمستشفيات الوزارة.

وأوضح أنه يتم إطلاق القوافل في المراكز بداخل المناطق والوحدات الطبية بكل محافظة، مشيرًا إلى أنه يتم إطلاق 9 قوافل طبية مجانية بكل من أسوان والجيزة والغربية والقليوبية وبني سويف وسوهاج، كما يتم إطلاق 10 قوافل طبية في محافظتي البحيرة ومطروح، إضافة إلى إطلاق 8 قوافل طبية في أسيوط والبحر الأحمر والقاهرة والمنيا والوادي الجديد، ويستمر عمل القافلة الواحدة لمدة يومين متتاليين.

الدكتور محمد غباشي، القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للقوافل الطبية، أشار إلى إطلاق 7 قوافل طبية بكل من محافظات الإسكندرية والمنوفية ودمياط، كما سيتم إطلاق 6 قوافل طبية بكل من الشرقية والفيوم وجنوب سيناء وكفر الشيخ، وسيتم إطلاق 5 قوافل طبية بكل من محافظات الإسماعيلية والدقهلية وقنا، كما سيتم إطلاق 4 قوافل طبية بالأقصر بجانب إطلاق قافلتين بالسويس.