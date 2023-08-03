حسين زين يستقبل سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 أغسطس 2023 12:29 مساءً - استقبل حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ، سعادة السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة

وقد بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك فى مختلف المجالات الإعلامية من حيث التعاون فى المجال الإخباري والانتاج البرامجي المشترك والتدريب ، و تفعيل بروتوكولات التعاون الإعلامي الموقعه بين البلدين

و أكد زين أن هناك تعاون ايجابي وتواصل دائم مع الجانب البحريني مما يعزز العمل الإعلامي المشترك من خلال التبادل والإنتاج البرامجي وتكثيف الدورات التدريبية وتبادل الخبرات والتجارب الإعلامية

كما أكدت سعادة السفيرة على عمق وتميز العلاقات بين البلدين الشقيقين ، و العمل على الدفع قدما بالتعاون الإعلامي بمختلف المجالات الإعلامية بين البلدين الشقيقين ، وأشادت بعراقة المبنى و تاريخ الإعلام المصري وتراثه الفني والثقافي الفريد ، و أثنت على احترافية ومهنية الكفاءات والكوادر الإعلامية المتميزه التى تذخر بها القلعه الإعلامية الوطنية العريقة بماسبيرو .