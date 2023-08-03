تخفيض عقوبة كهربا بسبب مباراة القمة إلى 6 مباريات ونصف مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 أغسطس 2023 12:30 مساءً - أكد المستشار عادل الشوربجى رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة أن اللجنة قررت تخفيف عقوبة محمود كهربا لاعب الأهلى إلى الإيقاف ست مباريات فقط وغرامة نصف مليون جنيه بدلا 12 مباراة .

قال الشوربجي انه تقرر ايضا تخفيض الغرامات كذلك على الاهلى ورئيس الزمالك الى مائة الف جنيه على كل منهما فقط .

كانت لجنة الانضباط قد قررت ايقاف كهربا ١٢ مباراة وتغريمه مليون جنيه مع تغريم الاهلى ٢٠٠ الف جنيه ورئيس الزمالك ٣٠٠ الف جنيه بسبب شكاوي متبادلة بين الطرفين عقب مباراة القمة بالدور الاول من عمر الدوري .