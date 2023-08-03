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ممثل التنسيقية بالحوار الوطني يقترح إلغاء الطاعة وعدم الأخذ بالطلاق الشفهي

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 أغسطس 2023 02:26 مساءً - قالت كريمة أبو النور ممثل تتسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك اعتقاد شائع في الوقت الحالي أن تعديل قانون الأحوال الشخصية هو انحياز للمرأة على حساب الرجل.

 

وأضاف خلال جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي في الحوار الوطني لمناقشة مشكلات ما بعد الطلاق " الطاعة- النفقة- الكد والسعاية" أن تقسيم الثروة المشتركة التي تكونت خلال فترة الزواج من الأمور الغائبة عن قانون الأحوال الشخصيات.

 

واقترحت:

 

طرح قانون الأحوال الشخصية على الحوار الوطني

 

إقرار تقسيم الثروة الزوجية التي تكونت خلال فترة الزواج 

 

إلغاء كافة البنود الخاصة بالطاعة في قانون الأحوال الشخصية

 

عدم الأخذ بالطلاق الشفي

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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