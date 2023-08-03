رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى: جلسة اليوم خاصة لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 أغسطس 2023 02:26 مساءً - أوضح المستشار محمود فوزي، رئيس أمانة الحوار الفنية للحوار الوطني، أن هذه الجلسة التي تعقد اليوم الخميس 3 أغسطس، تاتي استكمالا للجلسة الأولى التي تم تخصيصها في وقت سابق، لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الخاصة للجنة التعليم والبحث العلمي، بالمحور المجتمعي، والتي تم تخصيصها لمناقشة التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المحال للحوار الوطني، بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.

ولفت رئيس الأمانة الفنية، إلى أن الجلسة الماضية، التي انعقدت لمناقشة القانون السابق ذكره، شهدت عدد من الأمور كانت محل توافق، وأخرى محل مناقشة، مشيرا إلى أن ووزارة التعليم، مشكورة، أوفت مجلس الوزراء، بعدد من المقترحات والرؤى، ومن ثم، أحالها المجلس بدوره إلى الحوار الوطني. موضحا أن الجلسة اليوم، منعقدة لمناقشة المقترحات والاستماع إلى ملاحظات الحكومة بشأن مشروع القانون.