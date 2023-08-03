أحمد كريمة في الحوار الوطني: أرفض عولمة الأسرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 أغسطس 2023 02:26 مساءً - رفض الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر ما أسماه عولمة الأسرة قائلا أنه اضر بها و أضاف خلال كلمته بالحوار الوطني " الشريعة الإسلامية هى الحكم و نرفض عولمة الأسرة و الاحتكام للشريعة ضرورة

و قال الدكتور أحمد كريمة " طاعة الزوج واجبة في الشريعة الإسلامية دون تعسف ، وأضاف " فيما يتعلق بالكد والسعاية قال أن هناك خلط في هذا الأمر رافضا ما أسماه التدليس فيما يتعلق بتقسيم ثروة الزوج .

وأضاف خلال جلسة المحور المجتمعي حول مشكلات ما بعد الطلاق " الطاعة و النفقة و الكد و السعاية "أن هذا يخالف الشريعة الاسلامية و يعد اتهاما للشرع بالتقصير و " تلك حدود الله فلا تعتدوها "

وقال د كريمة " الدولة مؤسساتها تحترم ما نص عليه الدستور و حق الكد و السعاية مرفوض و مخالفة للشريعة " و هناك حلول أخرى مع العدالة و الاحتكام الى الشرع .