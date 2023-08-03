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أحمد كريمة في الحوار الوطني: أرفض عولمة الأسرة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 أغسطس 2023 02:26 مساءً - رفض الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر ما أسماه عولمة الأسرة قائلا أنه اضر بها  و أضاف خلال كلمته بالحوار الوطني "  الشريعة الإسلامية هى الحكم  و نرفض عولمة الأسرة و الاحتكام للشريعة ضرورة 

 

و قال الدكتور أحمد كريمة " طاعة الزوج واجبة في الشريعة الإسلامية  دون تعسف ، وأضاف " فيما يتعلق بالكد والسعاية قال أن  هناك خلط في هذا الأمر رافضا ما أسماه التدليس فيما يتعلق بتقسيم ثروة  الزوج . 

 

وأضاف خلال جلسة المحور المجتمعي حول مشكلات ما بعد الطلاق " الطاعة و النفقة و الكد و السعاية "أن هذا يخالف  الشريعة الاسلامية و يعد اتهاما للشرع بالتقصير و  " تلك حدود الله فلا تعتدوها "

 

وقال د كريمة " الدولة مؤسساتها تحترم ما نص عليه الدستور و حق الكد و السعاية  مرفوض و مخالفة للشريعة " و هناك حلول أخرى مع العدالة و الاحتكام الى الشرع  .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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