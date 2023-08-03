مبادرة المشروعات الخضراء الذكية تبحث سبل التعاون المشترك مع جامعة النيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 أغسطس 2023 03:23 مساءً - اجتمع هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ورئيس اللجنة التنظيمية، مع وائل عقل، رئيس جامعة النيل، لبحث سبل التعاون المشترك في المبادرة، وكذلك التعاون في عدد من المبادرات الخاصة بالجامعة.

خلال الاجتماع أكد هشام بدر، أهمية الشراكة بين المبادرة وجامعة النيل من أجل الترويج لأهداف والغرض من المبادرة وتشجيع الطلاب على المشاركة بمشروعاتهم بها، موضحًا أن المبادرة على استعداد لتقديم الدعم الفني للطلاب من أجل صياغة مشروعاتهم وإعداد دراسة الجدوى الخاصة بهم، وإدراجهم على قاعدة البيانات الخاصة بالمبادرة بما يساهم في الوصول إلى الممولين والمستثمرين.

وأوضح بدر، أن المبادرة هي الأولى من نوعها، التي تهدف إلى إيجاد حلول فعالة على أرض الواقع، مستمدة من الشعب المصري، وهو ما ينتج عنه مشروعات مبنية على الاحتياجات الحقيقية للمواطن.

وأكد بدر أن المبادرة تعمل على ترسيخ مبادئ الحيادية، والشفافية، والحكم الرشيد، والاستدامة، وحماية الملكية الفكرية للمشروعات موضحا أن تقديم المشروعات على الموقع الرسمي www.sgg.eg، متاح حتى الأول من سبتمبر القادم، وأن هناك نموذج تقييم موحد في كل المحافظات، مشيرا إلى أن المبادرة تعمل على تحقيق اللامركزية من خلال إعطاء المحافظات كافة الصلاحيات اللازمة لتقييم المشروعات المقدمة واختيار المشروع السفير بكل محافظة، والتحقق من استدامة المشروعات من خلال تحويها إلى فرصة لإدرار الدخل لأصحاب المشروعات.

واستعرض بدر، جهود المبادرة في بناء قدرات المشاركين بها عبر إقامة ندوات وورش عمل، وتدريبات على مستوى المحافظات وفي مختلف الجامعات وعبر الإنترنت، بالإضافة إلى الفيديوهات والدروس التعليمية الموجودة على الموقع الإلكتروني للمبادرة، مشيراً إلى وجود شراكات مع منظمات وطنية ودولية من أجل العمل على رفع مستوى قدرات أصحاب المشروعات.

من جانبه رحب رئيس جامعة النيل بالتعاون مع المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، مشيرًا إلى اتساق أهداف المبادرة من ريادة وابتكار مع الأجندة الخاصة بالجامعة، وبالأخص مبادرة نايلبرنورز، الممولة من البنك المركزي، والتي تعمل على مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مجالات الزراعة، والتحول الرقمي، والتصنيع، مؤكدا حرصه على مساندة المبادرة من خلال تقديم الدعم التقني والعمل على بناء قدرات المشاركين بالمبادرة، بالإضافة إلى حث طلاب الجامعة على المشاركة بالمبادرة.

حضر الاجتماع أحمد رضوان، نائب رئيس الجامعة النيل، البروفيسور أحمد حازم المهدي، عميد كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الكمبيوتر، وإيرين سامي، مديرة مركز أبحاث النظم الهندسية الذكية (SESC)، وأحمد صالح، رئيس وحدة الاستراتيجية والابتكار، ومنة يحيي، مشرف العمليات بالمبادرة.