ممثلة حماة الوطن تطالب بضرورة تفرغ أعضاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 أغسطس 2023 04:22 مساءً - قالت الدكتور راندا مصطفى، وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، ممثلة حزب حماة الوطن، أن مشروع القانون المجلس الوطني الاعلى للتعليم والتدريب، سيفض الاشتباك بين المجالس المتعددة ونتمنى ان يكون هناك محاور بالمجلس الوطنى الأعلى للتعليم كما هو الوضع بالحوار الوطنى.

جاء ذلك خلال الجلسة الخاصة للجنة التعليم والبحث العلمي، بالمحور المجتمعي، والتي تم تخصيصها لمناقشة التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المحال للحوار الوطني، بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.

وشددت ممثلة حزب حماة الوطن، على ضرورة أن يكون لكل هيئة تنبثق من المجلس، مقرر ومقرر مساعد، موضحة أن كلمة المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، تعطى بعد قوى للمجلس، مشددة على ضرورة الإبقاء على التدريب لخدمة التعليم الفنى وتخصصات الطب على الأقل، وكذلك من الضرورى أن يرسم السياسات ويقيم تطبيقها وينبغى ألا تتخطى فترة رفع التقارير البينية إلى رئيس الجمهورية، عن ٣ أشهر، مع ضرورة أن يكون الأعضاء متفرغين، خاصة أنها مهمة وطنية تستحق التفرغ.