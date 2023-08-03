الرئيس السيسى يشيد بعمق وثبات العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين مصر واليونان

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 أغسطس 2023 05:19 مساءً - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الخميس، بمدينة العلمين الجديدة، كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، أن اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية تلتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث رحب الرئيس بزيارة رئيس الوزراء اليوناني إلى مصر، مجدداً التهنئة على الفوز الانتخابي الذي حققه الحزب الحاكم في الانتخابات البرلمانية اليونانية وجاءت نتائجها لتؤكد ثقة الناخب اليوناني في قيادة رئيس الوزراء اليوناني.

كما أشاد الرئيس بعمق وثبات العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين مصر واليونان، والتطور الملموس الذي يشهده التعاون الثنائي في مختلف المجالات، والمستوى المتميز من التنسيق السياسي بين الدولتين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع الإعراب عن التقدير لمواقف اليونان تجاه مصر، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الاتحاد الأوروبي، إلى جانب التعاون المثمر على صعيد آلية التعاون الثلاثي مع قبرص.