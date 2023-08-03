شيكابالا وزيزو يواجهان رونالدو ورفاقه.. هجوم الزمالك أمام النصر السعودي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 أغسطس 2023 05:20 مساءً - أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو التشكيل الذى سيخوض به الأبيض مباراة النصر السعودى، المقرر لها فى السادسة مساء اليوم الخميس باستاد مدينة الملك فهد فى الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - عمر جابر .

خط الهجوم: - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - سيف الدين الجزيري - أحمد سيد "زيزو" .

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد عواد ومحمد نديم ومحمد طارق و مصطفى الزناري ومحمد أشرف "روقا" وحاتم سكر ومحمد حسام "بيسو" وإبراهيما نداي وسيد عبد الله"نيمار" وأحمد عبد الرحيم"إيشو" وناصر منسي وعلي ياسر.