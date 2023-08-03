جمال الكشكي: تطبيق مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم سيكون نصرة للحوار الوطني والشارع المصري لان العملية التعليمية أم القضايا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 أغسطس 2023 06:30 مساءً -

أكد الكاتب الصحفي جمال الكيشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال كلمته بجلسة لجنة التعليم والبحث العلمي، المنعقدة الآن لمناقشة مشروع القانون المحال الى الحوار الوطني من قبل مجلس الوزراء بناء على توجيهات رئيس الجمهورية ، على أن مسمى الكيان سواء مجلس أو مفوضية أو هيئة، ليس مهما، مشيرا الى ان الأهم ما هو جوهر المشروع نفسه.

وقال عضو مجلس الأمناء خلال كلمته بالجلسة لجنة التعليم والبحث العلمي ضمن المحور الاجتماعي بالحوار الوطني، والمخصصة لاستكمال مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الاعلى للتدريب والتعليم: الى أي مدى يحقق هذا المشروع ثبات السياسات التي تعاني منها العملية التعليمية اليوم، مشيرا الى اهمية التأكيد على معايير اختيار اعضاء هذا المجلس وضمانات استقلالهم وحيادهم.

واشار "الكشكي" الى ضرورة الالتفات الى كيف ضمان تفعيل وتنفيذ مخرجات هذا المشروع، مشيرا الى ان المجلس انتهى من مخرجات، تصورات، رؤى، في التعليم، موكدا على أهمية مراحل التنفيذ والية تطبيقها، هل ستتم وفقا لآليات دقيقة تضمن حدوث نقلة توعية في العملية التعليمية، ام ستكون مكررة من مقترحات قديمة.

كما أكد عضو مجلس الأمناء على ضرورة كيفية تحصين المخرجات والنتائج، لضمان وصولها الى مستحقيها بشكل مباشر، مؤكدا على اهمية فكرة اختيار الخبراء.

واشار الكشكي الى ضرورة البحث عن الكوادر من مختلف المراحل العمرية والاستفادة من الطيور المهاجرة والكوادر في الخارج خاصة ان هناك مصريين علماء في الخارج لديهم تجارب وخبرات من الممكن الاستفادة منها وتمثيلهم في هذا المجلس.

واختتم الكشكي كلمته: اتمنى ان نتجاوز فكرة الاسم ، مؤكدا على الاهتمام بالنصوص والاليات التي تضمن تفعيل المخرجات ومراحل تنفيذها، ومراعاة الاختيار وفقا للمعايير تضمن الاستقلالية والحياد للمجلس، مؤكدا انه حال تطبيقها بالشكل الكافي سيكون نصرة للحوار الوطني والمجتمع والشارع المصري لان التعليم هو أم القضا