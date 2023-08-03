ماني احتياطيا.. النصر السعودي يهاجم الزمالك بالثلاثي تاليسكا ورونالدو والغنام

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 أغسطس 2023 06:30 مساءً - أعلن الجهاز الفنى لنادى النصر السعودى بقيادة البرتغالى لويس كاسترو التشكيل الأساسى لمواجهة نادى الزمالك المقرر لها تمام الساعة السادسة مساء ضمن الجولة الأخيرة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية للاندية المقامة بالسعودية خلال الفترة من 27 يوليو حتى 12 أغسطس المقبل .

تواجد السنغالى ساديو ماني على مقاعد البدلاء فى تكشيل فريق اتحاد جدة الذي يضم

حراسة المرمى: نواف العقيدى

خط الدفاع: سلطان الغنام، وعبد الله مادو، وعلى لاجامى، وأليكس تيليس

الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، وسيكو فوفانا ، عبد الرحمن غريب

الهجوم : أندرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو، عبد العزيز العليوة

وأظهر المدرب البرتغالي فى المران الأخير اهتمامًا بالنقل السريع للكرة، والضغط على حاملِها، واختتم الحصة بمناورة بعدما وزع لاعبيه إلى مجموعتين، ورحّب اللاعبون، قبل انطلاق التدريب، بالنجم السنغالي ساديو ماني، زميلهم الجديد، الذي تدرّب معهم للمرة الأولى، وخاض المناورة كاملة.

لقاء اليوم سيحسم المتاهلين لدور الثمانية في البطولة العربية، حيث يحتل النصر المركز الأول برصيد 4 نقاط ثم الشباب بنفس الرصيد ثم الزمالك ثالثا برصيد ثلاث نقاط ،والاتحاد المنستيرى التونسي بدون نقاط.