"cbc" تنظم مسابقات للمواطنين فى العلمين والجائزة تذاكر لحفلات المهرجان

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 أغسطس 2023 06:30 مساءً - عرضت قناة cbc تقريرا تضمن عدة لقاءات مع عدد من المواطنين الذين حرصوا على قضاء وقتهم في مدينة العلمين الجديدة، والمشاركة في مهرجان العلمين.

التقرير تضمن لقاءات مرحة مع المواطنين، حيث حرص فريق cbc على اللعب مع المواطنين في العلمين، وأبرز الألعاب التي قاموا بها "الكراسي الموسيقية" و"طلعت أنا والأسد".

ووزع فريق cbc تذاكر لحفلات مهرجان العلمين، على الفائزين فى الألعاب.

وفى وقت سابق، نشرت فرقة الفنون الشعبية ولاعبو السيرك البهجة بمهرجان مدينة العلمين الجديدة، وعرضت قناة cbc، تقريرا تليفزيونيا حول تحدى "القاهرة والإسكندرية" داخل مدينة العلمين الجديدة.