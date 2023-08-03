الزمالك يتعادل سلبيا مع النصر السعودى فى الشوط الأول

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 أغسطس 2023 07:32 مساءً - تعادل الزمالك مع النصر السعودى سلبيا فى الشوط الأول من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً على ملعب مدينة الملك فهد فى الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

بدأ اللقاء بنشاط هجومى مكثف من النصر في بداية اللقاء في محاولة للسيطرة على منطقة المناورات وشهدت الدقيقة الرابعة انطلاق كريستيانو داخل منطقة جزاء الزمالك،قبل أن يتدخل حسام عبد المجيد وينجح في قطع الكرة.

وشهدت الدقيقة السادسة إلغاء حكم المباراة رضوان جيد هدف للزمالك بداعى التسلل سجله التونسي سيف الدين الجزيرى بعدما تسلم الكرة من أحمد فتوح ليراوغ حارس المرمى ويضعها في شباك الفريق السعودى.

وسجل عبد الرحمن غريب الهدف الأول للنصر السعودى في الدقيقة 9 قبل أن يلغيه الحكم رضوان جيد بداعى التسلل وسط اعتراضات من النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو وبعدها انحصر اللعب بين الفريقين في وسط الملعب.

واصل فريق الزمالك نشاطه في الخط الأمامى مستغلاً انطلاقات محمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف الجزيرى لمحاولة تسجيل الهدف الأول فيما حاول النصر السعودى مباغتة دفاع الفريق الأبيض عن طريق رونالدو وتاليسكا.

وهدد سيف الدين الجزيرى مرمى النصر السعودى في الدقيقة 33 بتسديدة قوية نجح نواف العقيدى حارس النصر السعودى في التصدي لها، وفى الدقيقة 40 منع محمد صبحى حارس الزمالك هدف مؤكد للنصر بعد تصديه لتسديدة عبد الله مادو.

وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من حراسة المرمى: محمد صبحي،خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح،خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - عمر جابر ،خط الهجوم: - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - سيف الدين الجزيري - أحمد سيد "زيزو" .

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد عواد ومحمد نديم ومحمد طارق و مصطفى الزناري ومحمد أشرف "روقا" وحاتم سكر ومحمد حسام "بيسو" وإبراهيما نداي وسيد عبد الله"نيمار" وأحمد عبد الرحيم"إيشو" وناصر منسي وعلي ياسر.

وضم تشكيل النصر السعودى كلا من حراسة المرمى: نواف العقيدى،خط الدفاع: سلطان الغنام، وعبد الله مادو، وعلى لاجامى، وأليكس تيلي،الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، وسيكو فوفانا ، عبد الرحمن غريب،الهجوم : أندرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو، عبد العزيز العليوة.

و تواجد الوافد الجديد السنغالى ساديو ماني على مقاعد البدلاء فى تشكيل فريق النصر السعودى ليكون ورقة رابحة في يد الجهاز الفني بقيادة البرتغالى لويس كاسترو.

ويحتاج نادي الزمالك للانتصار على مباراة اليوم علي حساب نادي النصر السعودي من أجل التأهل إلى الدور التالي من البطولة العربية في السعودية.

النصر يتصدر ترتيب مجموعة الزمالك برصيد 4 نقاط، ويأتي الشباب بالمركز الثاني رصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف خلف النصر ويحتل الزمالك المرتبة الثالثة في المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما يتذيل الاتحاد المنستيري جدول الترتيب بلا نقاط.