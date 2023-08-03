انتهاء الشوط الأول بدون اهداف بين الأهلى والمصرى فى ربع نهائى كأس مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 أغسطس 2023 07:32 مساءً - انتهى الشوط الأول من مباراة الاهلي والمصري بإستاد برج العرب في ربع نهائي كأس مصر بالتعادل السلبي.

ويدير المباراة ، طاقم تحكيم يضم ، عبد العزيز السيد "حكم ساحة" وأحمد توفيق طلب حكم مساعد أول وأحمد صلاح حكم مساعد وهشام الفلال حكم رابع ، وعمرو الشناوي وشريف عبد الله حكم فيديو

جاءت بداية المباراة حماسية مكن جانب الفريقين وكاد مروان حمدي يسجل هدف التقدم للمصري بعدما راوغ رامي ربيعة وسدد كرة قوية تصدى لها محمد الشناوي الذي أنقذ الموقف وتعرض لإصابة بسيطة تلقى على أثرها العلاج ثم أستكمل المشاركة في اللقاء.

مع مرور الوقت ينشط أداء الفريقين ويحاول المصري الوصول إلى مرمى الشناوي كما ضغط كهربا والشحات وتاو لتسجيل هدف التقدم ، ونال محمد هاني بطاقة صفراء للأحتاك مع لاعب المصري بدون كرة.

عاب على الفريقين اللمسة الأخيرة التى حسمتهما من تسجيل أهداف لينتهي هذا الشوط بالتعادل السلبي.

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة ، كلاً من : محمد الشناوي، ومحمد هاني ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح وعلي معلول، ومروان عطية واليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا.

فيما يضم تشكيل المصري ، كلاً من : محمود جاد وحسن علي ومحمد دبش وإلياس الجلاصي ، وحسين السيد وعمرو السعداوي وإيزي إيميكا وعمرو موسى وإسلام عطية وكريم العراقي ومروان حمدي.