زيزو يتقدم للزمالك فى النصر السعودى من ضربة جزاء فى الدقيقة 53

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 أغسطس 2023 07:32 مساءً - تقدم فريق الزمالك على نظيره النصر السعودى بالهدف الاول عن طريق أحمد سيد " زيزو " فى الدقيقة 53 من المباراة المقامة حالياً على ملعب مدينة الملك فهد فى الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية،

وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من حراسة المرمى: محمد صبحي،خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح،خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - عمر جابر ،خط الهجوم: - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - سيف الدين الجزيري - أحمد سيد "زيزو" .

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد عواد ومحمد نديم ومحمد طارق و مصطفى الزناري ومحمد أشرف "روقا" وحاتم سكر ومحمد حسام "بيسو" وإبراهيما نداي وسيد عبد الله"نيمار" وأحمد عبد الرحيم"إيشو" وناصر منسي وعلي ياسر.

وضم تشكيل النصر السعودى كلا من حراسة المرمى: نواف العقيدى،خط الدفاع: سلطان الغنام، وعبد الله مادو، وعلى لاجامى، وأليكس تيلي،الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، وسيكو فوفانا ، عبد الرحمن غريب،الهجوم : أندرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو، عبد العزيز العليوة.

و تواجد الوافد الجديد السنغالى ساديو ماني على مقاعد البدلاء فى تشكيل فريق النصر السعودى ليكون ورقة رابحة في يد الجهاز الفني بقيادة البرتغالى لويس كاسترو .