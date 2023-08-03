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زيزو يتقدم للزمالك فى النصر السعودى من ضربة جزاء فى الدقيقة 53

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 أغسطس 2023 07:32 مساءً - تقدم فريق الزمالك على نظيره النصر السعودى بالهدف الاول عن طريق أحمد سيد " زيزو " فى الدقيقة 53 من المباراة المقامة حالياً على ملعب مدينة الملك فهد فى الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية،

 

وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من حراسة المرمى: محمد صبحي،خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح،خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - عمر جابر ،خط الهجوم: - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - سيف الدين الجزيري - أحمد سيد "زيزو" .

 

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد عواد ومحمد نديم ومحمد طارق و مصطفى الزناري ومحمد أشرف "روقا" وحاتم سكر ومحمد حسام "بيسو" وإبراهيما نداي وسيد عبد الله"نيمار" وأحمد عبد الرحيم"إيشو" وناصر منسي وعلي ياسر.

 

وضم تشكيل النصر السعودى كلا من حراسة المرمى: نواف العقيدى،خط الدفاع: سلطان الغنام، وعبد الله مادو، وعلى لاجامى، وأليكس تيلي،الوسط:  مارسيلو بروزوفيتش، وسيكو فوفانا ، عبد الرحمن غريب،الهجوم : أندرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو، عبد العزيز العليوة.

 

و تواجد الوافد الجديد السنغالى ساديو ماني على مقاعد البدلاء فى تشكيل فريق النصر السعودى ليكون ورقة رابحة في يد الجهاز الفني بقيادة  البرتغالى لويس كاسترو . 

 

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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