الزمالك يتعادل مع النصر السعودى 1-1 ويودع البطولة العربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 أغسطس 2023 08:30 مساءً - ودع فريق الزمالك منافسات البطولة العربية بعد التعادل مع نظيره النصر السعودى بهدف لمثله فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب مدينة الملك فهد فى الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة.

افتتح التسجيل للزمالك أحمد سيد "زيزو" في الدقيقة 53 من ركلة جزاء قبل أن يتعادل كريستيانو رونالدو للنصر السعودى فى الدقيقة 86،بهذه النتيجة يكون الفريق الأبيض قد حصد 4 نقاط في البطولة العربية بالفوز على الاتحاد المنستيرى والتعادل مع النصر.

الشوط الأول

نشاط هجومى مكثف من النصر في بداية اللقاء في محاولة للسيطرة على منطقة المناورات وشهدت الدقيقة الرابعة انطلاق كريستيانو داخل منطقة جزاء الزمالك،قبل أن يتدخل حسام عبد المجيد وينجح في قطع الكرة.

وشهدت الدقيقة السادسة إلغاء حكم المباراة رضوان جيد هدف للزمالك بداعى التسلل سجله التونسي سيف الدين الجزيرى بعدما تسلم الكرة من أحمد فتوح ليراوغ حارس المرمى ويضعها في شباك الفريق السعودى.

وسجل عبد الرحمن غريب الهدف الأول للنصر السعودى في الدقيقة 9 قبل أن يلغيه الحكم رضوان جيد بداعى التسلل وسط اعتراضات من النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو وبعدها انحصر اللعب بين الفريقين في وسط الملعب.

واصل فريق الزمالك نشاطه في الخط الأمامى مستغلاً انطلاقات محمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف الجزيرى لمحاولة تسجيل الهدف الأول فيما حاول النصر السعودى مباغتة دفاع الفريق الأبيض عن طريق رونالدو وتاليسكا.

وهدد سيف الدين الجزيرى مرمى النصر السعودى في الدقيقة 33 بتسديدة قوية نجح نواف العقيدى حارس النصر السعودى في التصدي لها، وفى الدقيقة 40 منع محمد صبحى حارس الزمالك هدف مؤكد للنصر بعد تصديه لتسديدة عبد الله مادو.

الشوط الثانى

دفع البرتغالى لويس كاسترو المدير الفني للنصر بساديو مانى في الشوط الثانى بديلاً لعبد العزيز العليوة لتنشيط الخط الأمامى،وفى الدقيقة 48 أهدر مانى فرصة هدف مؤكد بعدما سدد الكرة لتمر أعلى شباك محمد صبحى.

وشهدت الدقيقة 54 تسجيل الزمالك الهدف الأول عن طريق أحمد سيد "زيزو" من ركلة جزاء التي احتسبها الحكم المغربي رضوان جيد بعد اللجوء إلى تقنية الـ"var" بعد اصطدام الكرة بيد أليكس تيليس لاعب النصر.

وأجرى أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك بالتبديل الأول بدخول محمد أشرف "روقا" بديلاً للتونسي سيف الدين الجزيرى لتأمين وسط الملعب،كما غادر شيكابالا الملعب في الدقيقة 71 ليحل بدلا منه السنغالى إبراهميا نداى.

ونجح رونالدو في تسجيل هدف التعادل للنصر السعودى في الدقيقة 86.

وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من حراسة المرمى: محمد صبحي،خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح،خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - عمر جابر ،خط الهجوم: - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - سيف الدين الجزيري - أحمد سيد "زيزو" .

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد عواد ومحمد نديم ومحمد طارق و مصطفى الزناري ومحمد أشرف "روقا" وحاتم سكر ومحمد حسام "بيسو" وإبراهيما نداي وسيد عبد الله"نيمار" وأحمد عبد الرحيم"إيشو" وناصر منسي وعلي ياسر.

وضم تشكيل النصر السعودى كلا من حراسة المرمى: نواف العقيدى،خط الدفاع: سلطان الغنام، وعبد الله مادو، وعلى لاجامى، وأليكس تيلي،الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، وسيكو فوفانا ، عبد الرحمن غريب،الهجوم : أندرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو، عبد العزيز العليوة.

كما تواجد الوافد الجديد السنغالى ساديو ماني على مقاعد البدلاء فى تشكيل فريق النصر السعودى ليكون ورقة رابحة في يد الجهاز الفني بقيادة البرتغالى لويس كاسترو، قبل أن يشارك فى المباراة مع انطلاقة الشوط الثانى.