رونالدو: الزمالك فريق قوى ومنظم وصعب المباراة علينا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 أغسطس 2023 09:30 مساءً - أشاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، بالأداء الذى قدمه فريق الزمالك، خلال المواجهة التى انتهت منذ قليل بالتعادل الإيجابي، 1 - 1، فى الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات فى البطولة العربية.

وقال رونالدو فى تصريحات عقب نهاية اللقاء:"لعبنا أمام فريق منظم بشكل جيد وصعب، ولم يجعلنا نلعب بطريقة مريحة، لذلك كان التعادل مهم، من أجل التأهل إلى الدور التالي".

وأضاف:"فريقنا يتحسن بشكل جيد مع توالي المباريات، وسنظهر بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة".

وعن تذبذب أداء الفريق خلال مواجهة الزمالك، رد البرتغالي قائلا:"أجواء المباراة كانت صعبة، والعشب كان مرتفع كثيرا، وهو ما تسبب فى عدم تقديم كرة قدم جميلة".

وتأهل النصر لدور ربع نهائي البطولة العربية، بعد احتلاله وصافة المجموعة الثالثة، برصيد 5 نقاط، خلف فريق الشباب، صاحب الصدارة برصيد 7 نقاط، بعد فوزه على الاتحاد المنستيري، بهدف نظيف.

ويواجه النصر السعودي، فى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، نظيره فريق الرجاء المغربي، فى السادسة من مساء الأحد المقبل.