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رونالدو: الزمالك فريق قوى ومنظم وصعب المباراة علينا

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 أغسطس 2023 09:30 مساءً - أشاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، بالأداء الذى قدمه فريق الزمالك، خلال المواجهة التى انتهت منذ قليل بالتعادل الإيجابي، 1 - 1، فى الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات فى البطولة العربية. 

 

وقال رونالدو فى تصريحات عقب نهاية اللقاء:"لعبنا أمام فريق منظم بشكل جيد وصعب، ولم يجعلنا نلعب بطريقة مريحة، لذلك كان التعادل مهم، من أجل التأهل إلى الدور التالي". 

 

وأضاف:"فريقنا يتحسن بشكل جيد مع توالي المباريات، وسنظهر بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة". 

 

وعن تذبذب أداء الفريق خلال مواجهة الزمالك، رد البرتغالي قائلا:"أجواء المباراة كانت صعبة، والعشب كان مرتفع كثيرا، وهو ما تسبب فى عدم تقديم كرة قدم جميلة". 

 

وتأهل النصر لدور ربع نهائي البطولة العربية، بعد احتلاله وصافة المجموعة الثالثة، برصيد 5 نقاط، خلف فريق الشباب، صاحب الصدارة برصيد 7 نقاط، بعد فوزه على الاتحاد المنستيري، بهدف نظيف. 

 

ويواجه النصر السعودي، فى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، نظيره فريق الرجاء المغربي، فى السادسة من مساء الأحد المقبل. 

 

 

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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