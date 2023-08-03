الأهلى يهزم المصرى بهدفين لهدف ويتأهل لمواجهة إنبى فى نصف نهائى كأس مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 أغسطس 2023 09:30 مساءً - فاز الأهلي على المصري بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد برج العرب المقامة في ربع نهائي كأس مصر ليتأهل المارد الأحمر لنصف نهائي كأس مصر.

تقدم المصري بهدف عن طريق مروان حمدي في الدقيقة 94 ثم تعادل على معلول للأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 97 قبل أن يتقدم أحمد القندوسي للأهلي في الدقيقة 107.

وبذلك يضرب موعداً مع إنبي في نصف نهائي كأس مصر.

وأدار المباراة ، طاقم تحكيم ضم ، عبد العزيز السيد "حكم ساحة" وأحمد توفيق طلب حكم مساعد أول وأحمد صلاح حكم مساعد وهشام الفلال حكم رابع ، وعمرو الشناوي وشريف عبد الله حكم فيديو.

وضم تشكيل الأهلي للمباراة ، كلاً من : محمد الشناوي، ومحمد هاني ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح وعلي معلول، ومروان عطية واليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا.

فيما ضم تشكيل المصري ، كلاً من : محمود جاد وحسن علي ومحمد دبش وإلياس الجلاصي ، وحسين السيد وعمرو السعداوي وإيزي إيميكا وعمرو موسى وإسلام عطية وكريم العراقي ومروان حمدي.

جاءت بداية المباراة حماسية مكن جانب الفريقين وكاد مروان حمدي يسجل هدف التقدم للمصري بعدما راوغ رامي ربيعة وسدد كرة قوية تصدى لها محمد الشناوي الذي أنقذ الموقف وتعرض لإصابة بسيطة تلقى على أثرها العلاج ثم أستكمل المشاركة في اللقاء.

مع مرور الوقت ينشط أداء الفريقين ويحاول المصري الوصول إلى مرمى الشناوي كما ضغط كهربا والشحات وتاو لتسجيل هدف التقدم ، ونال محمد هاني بطاقة صفراء للأحتاك مع لاعب المصري بدون كرة.

عاب على الفريقين اللمسة الأخيرة التى حسمتهما من تسجيل أهداف لينتهي هذا الشوط بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني قوية من المصري وسط أنحصار لاعبي الاهلي وسط ملعبهم ، ودفع كولر بالثنائي أحمد القندوسي بدلاً من ديانج وأحمد عبد القادر بدلاً من كهربا.

نشط أداء الأهلي بشكل لافت للنظر لكن غياب المهاجم حال دون إستغلال ترجمة الأحمر على منطقة وسط الملعب، وأنقذ محمد الشناوي فرصة هدف مُحقق للمصري في الدقيقة 83 من مروان حمدي الذي راوغ خالد عبد الفتاح وسدد كرة قوية أنقذها الشناوي ببراعة وغادر خالد عبد الفتاح المباراة للأصابة وشارك طاهر محمد طاهر بدلاً منه.

وألغى الحكم هدفا سجله المصري في الدقيقة 89 بسبب التسلل وشهدت الدقائق الأخيرة محاولات من الفريقين للتسجيل ونجح مروان عطية في تسجيل هدف التقدم للمصري في الدقيقة 94 ، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 96 ، سجل منها على معلول هدف التعادل ، بعدها ينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لمثله ليتم اللجوء إلى وقت إضافي .

الشوط الإضافي الأول

شهد هذا الشوط محاولات ضعيفة من جانب الفريقين تجاه المرمى وأنحصر اللعب كثيراً وسط الملعب لينتهي هذا الشوط بالتعادل بهدف لمثله.

الشوط الإضافي الثاني

وفي الشوط الإضافي الثاني سيطر الأهلي على مجريات اللقاء ونجح أحمد القندوسي في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة107 من مجهود فردي رائع وشارك أحمد نبيل كوكا بدلاً من مروان عطية ثم شارك كريم الدبيس بلاً من علي معلول لإصابة الأخير.

ويتواصل الأداء الهجومي من الفريقين ويلغي الحكم هدف سجله القندوسي بسبب التسلل بعدها ينتهي اللقاء بفوز الأهلي وتأهله لنصف نهائي كأس مصر.