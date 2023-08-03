رونالدو يطارد بنزيما على هداف البطولة العربية.. زيزو ونيمار فى الوصافة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 أغسطس 2023 10:28 مساءً - تصدر الدولي الفرنسي كريم بنزيما لاعب فريق اتحاد جدة ترتيب هدافي البطولة العربية بعد ختام منافسات دور المجموعة في المسابقة المقامة حالياً بالمملكة العربية السعودية وتستمر حتى 12 أغسطس الجاري.

ونجح كريم بنزيما في تسجيل 3 أهداف بمعدل هدف في كل مباراة مع فريق اتحاد جدة بفارق هدف عن الثلاثي أحمد سيد زيزو وسيد نيمار لاعبا الزمالك، وكريستيانو رونالدو مهاجم فريق النصر الذين سجلوا هدفين.

وجاء ترتيب هدافين البطولة العربية بعد انتهاء دور المجموعات كالتالي:

كريم بنزيما (الاتحاد): 3

أحمد سيد زيزو (الزمالك): 2

سيد عبد الله نيمار (الزمالك: 2

كريستيانو رونالدو (النصر): 2

إيفر بانيجا (الشباب): 2

روبين نيفيز (الهلال): 1

سيف الدين بوهرة (الوداد) : 1

عبد الرازق حمد الله (الاتحاد): 1

حسين رحيمي (الرجاء): 1

تاليسكا (النصر): 1

من ناحية أخرى، أشاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، بالأداء الذى قدمه فريق الزمالك، خلال المواجهة التى انتهت منذ قليل بالتعادل الإيجابي، 1 - 1، فى الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات فى البطولة العربية.

وقال رونالدو فى تصريحات عقب نهاية اللقاء:"لعبنا أمام فريق منظم بشكل جيد وصعب، ولم يجعلنا نلعب بطريقة مريحة، لذلك كان التعادل مهم، من أجل التأهل إلى الدور التالي".

وأضاف:"فريقنا يتحسن بشكل جيد مع توالي المباريات، وسنظهر بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة".

وعن تذبذب أداء الفريق خلال مواجهة الزمالك، رد البرتغالي قائلا:"أجواء المباراة كانت صعبة، والعشب كان مرتفع كثيرا، وهو ما تسبب فى عدم تقديم كرة قدم جميلة".

وتأهل النصر لدور ربع نهائي البطولة العربية، بعد احتلاله وصافة المجموعة الثالثة، برصيد 5 نقاط، خلف فريق الشباب، صاحب الصدارة برصيد 7 نقاط، بعد فوزه على الاتحاد المنستيري، بهدف نظيف.

ويواجه النصر السعودي، فى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، نظيره فريق الرجاء المغربي، فى السادسة من مساء الأحد المقبل.