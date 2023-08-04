انت الأن تتابع خبر عاجل .. قطع المياه لمدة 12 ساعة عن هذه المحافظة الآن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجلت بعض المناطق في محافظة بني سويف قطع المياه على خلال الساعات الماضية، جراء ما تقوم به شركة مياه الشرب والصرف الصحي في هذه الفترة

قطع المياه:

وكشفت شركة المياه ولصرف الصحي في محافظة بني سويف جميع المعلومات حول عملية قطع المياه، والمدة الزمنية، وذلك بيان لها نشرت نسخة منه على الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

موعد قطع المياه في بني سويف:

وأشارت شركة المياه ولصرف الصحي في محافظة بني سويف أنه جري قطع المياه لمدة 12 ساعة متواصلة بداية من الساعة الحادية عشر مساءً أمس حتي الساعة الحادية عشر صباح اليوم الجمعة الموافق 4 أغسطس 2023.

سبب قطع المياه في بني سويف:

وأوضحت شركة المياه ولصرف الصحي في محافظة بني سويف أن سبب قطع المياه يتمثل في الصيانة الدورية لغسيل شبكات المياه، ضمن الأعمال الجارية المتمثلة في إصلاح علي خط 80 ملي جي أر خط طرد محطة مياه أشمنت بمركز ناصر الأمر الذى يتطلب إيقاف المحطة

أماكن قطع المياه:

وأكدت شركة المياه ولصرف الصحي في محافظة الجيزة التي سوف تشهد انقطاع للمياه هي مدينة ناصر بالكامل ومجلس قروى الميمون بمركز الواسطي

تنوية هام :

وأهابت شركة المياه ولصرف الصحي في محافظة بني سويف بجميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم 125.