انت الأن تتابع خبر عاجل .. قطع الكهرباء عن أكثر من 10 مناطق في القاهرة حتي التاسعة مساءً والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أوضح الجدول الخاص بعملية تخفيف الأحمال في محافظة القاهرة المعلن من قبل مجلس الوزراء يوم الأثنين الماضي عن قطع الكهرباء اليوم الجمعة 4 أغسطس الجاري في بعض المناطق.

قطع الكهرباء:

وبدأت عملية قطع الكهرباء عن جميع محافظات الجمهورية بداية من يوم 18 يونيو الماضي وذلك بعد الكبيرة التي تم استخدمها من الغاز لإنتاج الكهرباء بعد زيادة الاستهلاك، بعد الارتفاعات لقياسية التي جلت في درجات الحرارة في مختلف الأماكن.

قطع الكهرباء محافظة القاهرة:

كشف جدول قطع الكهرباء عن محافظة القاهرة عن الأماكن والمواعيد التي سوف يتم قطع التيار فيه وهي كما يلي:

1- يتم قطع الكهرباء عن مناطق شارع الطيران و المنطقة العاشرة والحي العاشر و زهراء مدينه نصر بداية من الساعة الثانية عشر ظهرًا حتى الواحدة مساء.

2- يتم قطع الكهرباء عن مناطق شارع السبكي و شارع الطيران وشارع الحجاز وشارع النزهة وشارع أبو جعفر النحاس وبعض المناطق الأخري الواقع في نظام مصر الجديدة من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الثانية مساء.

3- يتم قطع الكهرباء عن مناطق إسكان النقابات و المنطقة السادسة ومساكن صقر قريش وإسكان شرارة، مساكن الشروق، الدويقة وشارع عمار ابن ياسر ومَسَاكِن هَيْئَةِ اَلطَّيَرَانِ اَلْمَدَنِيِّ وشَارِعُ سَعْدْ عَبْدَالْوَارِثْ وشَارِعُ أَحْمَدْ مُصْطَفَى وشَارِعُ إِبْرَاهِيمْ اَلْفِقِي وشارع مصطفي مختار بداية من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة السادسة مساء.

4- يتم قطع الكهرباء عن مناطق طريق صلاح سالم، عمارات العبور وزهراء مدينه نصر، امتداد رمسيس، مساكن صقر قريش، المنطقة الثامنة، مساكن الزهراء بداية من الساعة السابعة مساءً حتى الثامنة مساءً.

5- يتم قطع الكهرباء عن مناطق شارع محسن مأمون، إسكان رابعة الاستثماري، المنطقة السادسة، السراج مول، الحي العاشر، إسكان الشباب المهندسين، مساكن التوفيق وشارع غرناطة، روكسي، شارع الحجاز، شارع المعهد الاشتراكي بداية من الساعة الثامنة مساءً حتى التاسعة مساءً